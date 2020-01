Le programme complet de la CDF, une absence face à Strasbourg, et une pépite du PSG pisté… Les 3 infos OM de ce mardi !

Le programme complet de la Coupe de France, le groupe marseillais, et les dirigeants olympiens qui pistent une pépite du PSG… Les 3 infos OM de ce mardi !

Coupe de France : L’OM demain, le programme TV complet des 8e !

C’est reparti pour la Coupe de France. Les huitièmes de finale débutent ce soir, l’OM jouera mercredi…

Voici le programme de ces 8e de finale de coupe de France avec notamment ce soir un Monaco vs ASSE, OM vs Strasbourg demain et Nice vs Lyon jeudi…

mardi 28 janvier 2020 18:30 Angers (Ligue 1) Rennes(Ligue 1) Eurosport2 18:30 Belfort (National 2 Groupe A) Montpellier(Ligue 1) Eurosport2 18:30 Limonest (National 3) Dijon(Ligue 1) Eurosport2 20:55 Monaco (Ligue 1) Saint-Etienne(Ligue 1) Eurosport2 Mercredi 29 Janvier 2020 18:30 Epinal (National 2) Lille(Ligue 1) Eurosport2 18:30 Pau (National) Paris SG(Ligue 1) Eurosport2 21:05 Marseille (Ligue 1) Strasbourg(Ligue 1) France 3 et Eurosport2 Jeudi 30 Janvier 2020 20:55 Nice (Ligue 1) Lyon (Ligue 1) Eurosport

Avec la victoire (3-1) de Monaco face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire, on connaît la programmation des 8es de Finale de la Coupe de France ! pic.twitter.com/HLH69ZXnaw — Coupe de France (@coupedefrance) January 20, 2020

OM-Strasbourg: Le groupe olympien avec un absent importants ! (Rectificatif)

L’Olympique de Marseille reçoit demain soir Strasbourg pour les 8èmes de finale de la Coupe de France. Voici les joueurs convoqués par André Villas-Boas pour ce match.

Il était annoncé dans le groupe olympien, Morgan Sanson est finalement suspendu ! L’ancien joueur de Montpellier sera donc bien absent pour la réception de Strasbourg ce mercredi soir en 8ème de finale de la Coupe de France. Payet, Bouna Sarr et Kamara seront de retour…

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Sakai, Kamara, Amavi, Abdallah

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sarr

Attaquants :

Payet, Radonjic, Aké, Germain, Benedetto

👥Le groupe convoqué par André Villas-Boas pour #OMRCSA 😉 pic.twitter.com/N9yCNE16bX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2020

Mercato : L’OM s’interesse à une pépite du PSG ?

Faute de pouvoir recruter des joueurs pour l’équipe pro, l’OM pourrait tenter de s’offrir des jeunes talents avec l’espoir de les faire progresser. Une pépite du PSG serait suivie mais la concurrence est forte dans ce dossier…

Avec son effectif pléthorique, le PSG a du mal à conserver une place pour les bons éléments de son centre de formation. Le jeune Kays Ruiz-Atil est très convoité et pourrait quitter Paris mais pas cet hiver. L’OM serait à l’affût pour tenter de le récupérer l’été prochain…

L’OM intéressé par Kays Ruiz-Atil ?

Selon l’Equipe, le milieu offensif franco-marocain de 17 ans va au moins rester au PSG jusqu’en juin. Chelsea et Dortmund auraient affiché leur intérêt auprès du club parisien. De plus, le quotidien sportif explique que « l’OM aurait également un œil attentif sur sa situation. » Kays Ruiz-Atil dispose d’un contrat jusqu’en 2021, il ne sait pas encore ce que son club formateur veut faire de lui…