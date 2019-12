Le programme de reprise de Thauvin, Un Club italien sur Radonjic, le Real sur Anguissa ? Les 3 info OM du jour

Le Real sur Anguissa ?

André Zambo Anguissa a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre Fulham durant le mercato estival 2018 contre un chèque de près de 30 millions d’euros. Il évolue aujourd’hui du côté de Villarreal où il a été prêté. Et à en croire la presse espagnole il aurait tapé dans l’œil du Real…





Prêté par Fulham, André Franck Zambo Anguissa est devenu un titulaire indiscutable du côté de à Villarreal. Les performances de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille ne seraient d’ailleurs pas passées inaperçues en Espagne. En effet, selon les informations d’ OK Diario et d’ El Desmarque , l’international camerounais serait dans le viseur du Real Madrid. Il aurait notamment tapé dans l’oeil d’un certain… Zinedine Zidane. Ce dernier chercherait un remplaçant à Casemiro.

On apprend également que Villareal disposera d’une option d’achat à hauteur de 25 millions d’euros pour transférer définitivement le joueur en fin de saison.

OM : Le programme de reprise de Thauvin enfin connu ?

Opéré de la cheville au mois de septembre, Florian Thauvin pourrait reprendre la course dans les prochains jours. Une première étape en vu d’un retour à la compétition…

Florian Thauvin a été opéré de la cheville le 12 septembre dernier. Selon les informations du journal l’Equipe, l’attaquant marseillais pourrait enfin reprendre la course début janvier. Le joueur « dosera la suite de son programme en fonction de ses sensations », précise le quotidien sportif avant d’indiquer qu’André Villas-Boas et son staff ont programmé 15 jours minimum de préparation physique à l’international francais. L’entraîneur du club marseillais espère ainsi au mieux un retour à l’entrainement avec le groupe entre fin janvier et mi-février.

La stat : 11

C’est le nombre de minutes disputés toute compétition confondue cette saison par Florian Thauvin avec l’Olympique de Marseille. L’international français avait décidé de se faire opérer le 12 septembre dernier pour en finir avec ses douleurs à la cheville suite à une blessure accidentelle en match environ 5 mois auparavant.

Rumeur Mercato : Une offre de Naples pour Radonjic ?

Après un début de saison compliqué Nemanja Radonjic est devenu un le ‘Supersub » d’André Villas-Boas en enchainant des buts importants pour l’OM. La montée en puissance de l’international serbe n’est pas passé inaperçue à l’étranger notamment en Italie. Selon certains média Serbes, Naples souhaiterait ainsi l’enrôler…

Auteur de 4 buts en 15 matchs dont seulement 4 comme titulaires, Nemanja Radonjic est devenu un « supersub » du côté de l’Olympique de Marseille. Les performances de l’attaquant international Serbe auraient convaincu les dirigeants du Napoli.Comme l’indique le site Foot01, Naples aurait même transmis une offre à l’OM pour l’ancien joueur de l’AS Roma.

Pour rappel, les dirigent olympien avant recruter Nemanja Radonjic en 2018 à l’Etoile Rouge de Belgrade contre un cheque de 15 millions d’euros.

Ces derniers jours , on apprenait que l’Olympique de Marseille souhaitait recruter le latéral gauche de Naples Faouzi Ghoulam.