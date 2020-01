Le PSG vraiment intouchable pour l’OM ?

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce lundi 13 janvier 2020. En compagnie de Joël Cantona, notre équipe se demande si l’OM peut vraiment aller titiller le PSG ?

En attendant le match en retard des parisiens à Monaco, l’OM est revenu à seulement 5 points du PSG. De quoi espérer une fin de saison plus indécise sans un écart abyssal et une possible surprise ? Jean Charles De Bono et Joël Cantona veulent y croire…

s’il y a toujours 5 points d’écart, on ne sait jamais — Joel cantona

« Je te jure depuis deux mois j’y pense. Il n’y a pas photo entre les deux clubs (OM et PSG). Mais il y a quand même deux clubs qui se sont faulifiés en 7 ans, Monaco et Montpellier. Il n’y a pas que Dortmund, si ils vont en demi-finale de Ligue des champions, ça sera la première fois et s’il y a toujours 5 points d’écart, on ne sait jamais. » Joël Cantona – source : FCMarseille

Pour revoir ce DFM en intégralité

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Joel Cantona, Jean Charles de Bono, Mourad Aerts et Benjamin Courmes. Au programme, la petite victoire de l’OM face à Rennes, la concurrence en Ligue 1 et les dernière rumeurs et infos mercato…



<span class= »mce_SELRES_start » style= »width: 0px; line-height: 0; overflow: hidden; display: inline-block; » data-mce-type= »bookmark »></span>



A voir en images ci-dessous :

LE SOMMAIRE :

➡️ Décrassage #SRFCOM



➡️ Gros débat : Concurrents de l’OM, la grosse opération marseillaise



➡️ Petit débat : Actu mercato

Bon visionnage !