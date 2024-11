Un forfait de plus ! Le RC Lens devra faire avec défense décimée face à l’OM !

Le RC Lens va aborder son match crucial contre l’Olympique de Marseille ce samedi 23 novembre 2024 à 17h dans un contexte délicat. L’équipe dirigée par Will Still devra faire face à une série d’absences notables, particulièrement en défense, ce qui pourrait compliquer la tâche des Sang et Or dans cette rencontre déterminante pour la suite de leur saison en Ligue 1.

Le latéral droit Przemysław Frankowski, blessé aux adducteurs lors de son dernier rassemblement avec la sélection polonaise, ne devrait pas être de la partie face à l’OM. Bien que sa blessure soit qualifiée de mineure, sa récupération nécessitera une dizaine de jours d’absence, ce qui l’empêchera de tenir sa place sur le terrain. Cette absence s’ajoute à celle de Jimmy Cabot, blessé de longue date, et Ruben Aguilar, également indisponible, rendant le secteur du côté droit particulièrement vulnérable.

Frankowski blessé, pénurie dans le couloir droit



En plus de Frankowski, le RC Lens sera privé de deux défenseurs centraux importants pour ce choc contre l’OM. Abdukodir Khusanov, expulsé lors du dernier match contre le PSG, purgera une suspension, tandis que Jonathan Gradit, qui a accumulé trois cartons jaunes en moins de dix matchs, ne pourra pas prendre part à la rencontre. Ces absences laissent la défense des Sang et Or en grande difficulté et posent la question de qui sera aligné pour pallier ces manques.

À l’aube de cette rencontre, Lens occupe la 8e place du classement de Ligue 1, avec seulement trois points de retard sur l’OM, actuel 3e. Ce match est donc une occasion en or pour les Sang et Or de recoller au peloton de tête, mais les absences défensives risquent de peser lourd face à un OM solide et en pleine forme.

Will Still suspendu pour le match

Outre les absents sur le terrain, l’entraîneur Will Still sera également suspendu pour cette rencontre. Cette double absence, sur le terrain et sur le banc, pourrait perturber l’organisation du RC Lens dans ce match décisif. L’occasion pour l’OM de continuer son beau parcours à l’extérieur cette saison !