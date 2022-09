Le record de Tudor, le message de Guendouzi, et la déception de Rongier… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Tudor entre dans l’histoire, Guendouzi prévient, et Rongier toujours pas appelé chez les Bleus…

OM: Igor Tudor bat un record historique…

Critiqué par une partie des supporters en début de saison, Igor Tudor a finalement retourné le vélodrome. Des résultats, un jeu plaisant a regarder, des décisions fortes, le Croate est bien installé à Marseille…

L’Olympique de Marseille réalise un super début de saison avec 7 matchs sans défaites et le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Opta nous apprend qu’avec 19 points engrangés, c’est son plus haut total de son histoire à ce niveau de la compétition. On est bien loin des inquiétudes du début de saison… A Igor Tudor et aux siens de confirmer cette belle dynamique.

19 – Marseille a récolté 19 points lors de ses 7 premiers matches en Ligue 1 2022/23 (6 victoires, 1 nul), soit le plus haut total dans son histoire à ce stade de la compétition. Décollage. #OMLOSC pic.twitter.com/y6dew6qeLt — OptaJean (@OptaJean) September 10, 2022

OM-Francfort: Guendouzi fait passer un message aux supporters…

Après les incidents intervenus ce jeudi à Nice pour la réception de Cologne, l’Olympique de Marseille va prendre des mesures de sécurité pour le match face à Francfort en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille a affronté Tottenham en Ligue des Champions à l’extérieur. Le prochain match aura donc lieu à domicile au Vélodrome face à l’Eintracht Francfort ce mardi. Après les évènements qui ont eu lieu ce jeudi pour le match de Conférence League entre l’OGC Nice et Cologne, l’OM prend des mesure d’après L’Equipe.

Une réunion ce samedi pour préparer l’arrivée des supporters allemands

Le quotidien sportif explique ce samedi que le club va renforcer la sécurité. Plus de 3000 supporters allemands sont attendus pour cette rencontre et les instances sont au courant du risque qui est pris par la venue de ces derniers.

Un point devrait être fait ce samedi entre l’UEFA, la préfecture des Bouches-du-Rhône ainsi que l’Olympique de Marseille pour organiser la venue des supporters allemands. Ce qui poserait problème serait qu’ils soient plus nombreux que cela. En effet, les 3000 comptabilisés viennent avec un billet pour voir la rencontre mais il se pourrait que certains fassent le déplacement sans ticket.

La billetterie fermée plus tôt?

2000 supporters supplémentaires pourraient s’ajouter au 3000 détenteurs de billet. Pour encadrer tout ce monde, la préfecture prévoirait d’ouvrir une fanzone, comme cela avait été le cas pour les supporters néerlandais venus en nombre pour le match face à Feyenoord la saison dernière.

Matteo Guendouzi a lui adressé un message aux supporters :

J’espère que tout va bien se passer– Guendouzi

« Depuis le début, ils (les supporters) sont tous là en nombre à toujours nous pousser. Ça nous aide beaucoup, on a réussi à faire de très bonnes performances aussi grâce à eux. J’imagine qu’il va y avoir une ambiance extraordinaire. J’espère qu’il n’y aura pas de débordements comme on a pu voir notamment avec le match de Nice contre Cologne. J’espère que tout va bien se passer. C’est une fête pour tout le monde. J’espère qu’il y aura une très belle ambiance dans les tribunes. Il y a des familles, des enfants, des personnes qui viennent de très loin pour voir ce genre de magnifique match donc j’espère que tout se passera bien. » Mattéo Guendouzi— Source: Zone Mixte (10/09/22)

OM: Déception pour Valentin Rongier ?

Homme fort et capitaine de l’OM sur ce début de saison, Valentin Rongier est devenu indispensable à Igor Tudor. Des performances qui pourraient le conduire chez les bleus dans les mois à venir…

Valentin Rongier a pris une réelle dimension depuis plus d’un an à l‘Olympique de Marseille. Joueur très important au système de Tudor, il a même récupéré le brassard de capitaine depuis la non titularisation de Dimitri Payet… De quoi s’imaginer en Equipe de France ? Sûrement, mais pas pour le moment…

D’après les informations de Telefoot, l’ancien nantais ne devrait pas être appelé en Equipe de France pour le prochain rassemblement.

Informations Téléfoot sur l’équipe de France : – Il n’y aura pas de nouveaux dans la convocation de Didier Deschamps. – Wesley Fofana et Valentin Rongier, candidats, ne seront donc pas appelés. pic.twitter.com/g0hoIZtcXm — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 11, 2022

Ce dernier avait réalisé un super match face à Tottenham en Ligue des Champions, de quoi valider son nouveau statut :

