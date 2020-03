Le retour de Thauvin dans le groupe, l’UEFA menace de sanctionner les marseillais, et des absents importants côté Amiens… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Le groupe marseillais pour affronter Amiens, sanctions à venir pour non respect du fair-play financier et des joueurs picards absents… Les 3 infos OM de ce jeudi !

OM – Amiens : Le groupe de l’OM avec une très bonne nouvelle !

L’Olympique de Marseille ouvre demain la 28ème journée de Ligue 1 en recevant demain le dix-neuvième du championnat, l’Amiens SC. Voici le groupe retenu par André Villas-Boas pour ce match !

Le technicien portugais peut compter sur un groupe pratiquement au grand complet. Mis à part Nemanja Radonjic, tout le monde est présent. Y compris Florian Thauvin dont le nom va à nouveau pouvoir être inscrit sur une feuille de match officiel.

Le groupe de l’OM

Gardiens

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs

Alvaro, Perrin, Kamara, Sarr, Sakai, Caleta-Car, Amavi, Abdallah,

Milieux

Strootman, Rongier, Lopez, Khaoui, Sanson, Chabrolle

Attaquants

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Thauvin

👥 Le groupe convoqué par le coach André Villas-Boas pour #OMASC ⤵️ pic.twitter.com/PRVnZJxqwa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 5, 2020

Fair Play financier : Des sanctions à venir pour l’OM ?

Après avoir dépensés plus que prévu, Franck McCourt et les siens devraient faire l’objet de sanctions du fair-play financier…

Après quelques mercatos agités sur le plan financier, l’Olympique de Marseille serait en dehors des clous du fair-play financier. Cet été, Le club marseillais avait négocié « un accord de règlement. » Selon les informations de RMC , le club marseillais n’a pas respecté cet accord. Le dossier olympiens a été transmis à l’instance de jugement du contrôle financier des clubs, et l’OM pourrait être sanctionné !

Reste à savoir si la possible sanction peut être une simple amende ou si cela peut aller sur une sanction concernant la Coupe d’Europe…

« c’est Andoni Zubizarreta le boss ! »

A lire aussi : OM : L’AVENIR de VILLAS-BOAS, MERCATO, LIHADJI… NOS REPONSES DANS LE SAV LIVE

L’adjoint du coach portugais, Ricardo Carvolh s’était exprimé sur le rôle de Villas-Boas dans le respect du Fair-Play financier:

«AVB a une préoccupation, le carcan du fair-play financier et la marge de manoeuvre sur le recrutement. Mais bon, c’est Zubi (Andoni Zubizarreta, le directeur sortif) le boss ! Si, par exemple, Bouba Kamara devait partir demain, André ne serait pas du genre à aller pleurer dans le bureau du président. Il ferait entièrement confiance à Zubizarreta pour le remplacer.» Ricardo Carvalho – Source L’Equipe

L’OM est soupçonné par l’UEFA de ne pas respecter les règles du fair-play financier 🇪🇺 — RMC Sport (@RMCsport) March 5, 2020

OM – Amiens : 4 absents et un retour important côté picard

L’OM va recevoir ce vendredi Amiens en ouverture de la28e journée de Ligue 1. Alors qu’André Villas-Boas doit se passer de Nemanja Radonjic toujours en phase de reprise, l’ASC sera lui amputé de plusieurs éléments…

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, l’entraineur picard, Luka Elsner a confirmé l’absence de son défenseur Bakaye Dibassy. Le joueur souffre de la cuisse suite au match face au RC Strasbourg et ne sera pas du voyage à Marseille. C’est aussi le cas pour Quentin Cornette et Mathieu Bodmer, en phase de reprise et donc forfaits. Buteur lors de la victoire d’Amiens au match aller, Steven Mendoza ne sera pas là non plus. L’attaquant colombien est écarté depuis un mois et reste en instance de départ. Par contre le meilleur buteur du club, Serhou Guirassy effectuera son retour de suspension.

Dibassy, Bodmer, Cornette et Mendoza absents côté Amiens

« Mathieu Bodmer est toujours blessé, Bakaye Dibassy et Quentin Cornette ne sont pas du déplacement à Marseille. Mendoza est apte au niveau médical depuis un moment mais c’est le choix du club que de le laisser dans cette position ». Luka Elsner – source : Conférence de presse