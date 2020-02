Le salaire des joueurs, Sanson évoque son mercato hivernal, le groupe pour affronter le TFC… Les 3 infos OM de ce jour !

Sanson évoque des offres au mercato hivernal, le salaires des joueurs dévoilés, le groupe d’AVB pour la réception de Toulouse… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Mercato : Sanson avoue qu’il a eu des offres cet hiver !

Ce vendredi, Morgan Sanson était en conférence de presse avant la rencontre face au Toulouse FC. Le milieu de terrain a évoqué le mercato hivernal qui s’est clôturé il y a quelques jours.

En conférence de presse, Morgan Sanson a répondu aux questions des journalistes au sujet du mercato hivernal. Le milieu marseillais a avoué qu’il y a eu des offres mais qu’il n’a jamais songé à quitter le club.

J’ai eu des offres mais je n’ai pensé à quitter l’OM — SANSON

J’ai vécu ce mercato très sereinement. Je lisais ce qui se disait sur moi en rigolant parce que je voyais qu’il y avait pas mal de bêtises… Certes, j’ai eu des offres mais en aucun cas je n’ai pensé à quitter l’OM. Même pas une seconde. On est dans une bonne phase avec un collectif qui fonctionne bien. Moi-même ça allait donc il n’y avait aucune raison de quitter l’OM a ce moment.

Morgan Sanson – Source : Conférence de presse

Les salaires des joueurs de l’OM dévoilés

Dans son édition du jour, ce vendredi 7 février 2020, le journal l’Equipe a dévoilé les salaires des joueurs des clubs de Ligue 1. On découvre ainsi le classement des 10 joueurs les mieux rémunérés du club marseillais.

Le quotidien sportif français a dévoilé ce vendredi les salaires des joueurs joueurs de ligue 1 et notamment ceux de l’Olympique de Marseille. On remarque ainsi que Kevin Strootman, et Dimitri Payet sont (à égalité) les deux olympiens les mieux payés du club marseillais avec 500 000 euros bruts mensuels. Florian Thauvin arrive juste derrière avec des émoluments atteignants 420 000 euros bruts par mois.

On apprend également que le salaire moyen de l’effectif marseillais est de 212 000 euros bruts par mois.

A titre de comparaison le salaire moyen de l’effectif de Lyon est de 180 000 euros bruts mensuels.

Voici le top 10 des salaires de l’OM :

(Estimation du journal l’Equipe du vendredi 7 février 2020))

Kevin Strootman : 500 000 Euros (bruts mensuels)

Dimitri Payet : 500 000 Euros (bruts mensuels)

Florian Thauvin : 422 000 Euros (bruts mensuels)

Steve Mandanda : 360 000 Euros (bruts mensuels)

Valère Germain : 330 000 Euros (bruts mensuels)

Dario Benedetto : 260 000 Euros (bruts mensuels)

Valentin Rongier : 260 000 Euros (bruts mensuels)

Morgan Sanson : 240 000 Euros (bruts mensuels)

Boubacar Kamara : 220 000 Euros (bruts mensuels)

Duje Caleta Car : 200 000 Euros (bruts mensuels)

OM – TFC : Le groupe marseillais avec 1 absent important !

L’OM enchaine les matches, après le match nul 0-0 face à Bordeaux et la victoire à Saint-Etienne, les Marseillais reçoivent le TFC ce samedi. Voici le groupe olympien…

Comme annoncé par André Villas-Boas en conférence de presse, Dario Benedetto est absent du groupe pour affronter Toulouse. Malgré leur non présence à l’entraînement ce vendredi matin, Mandanda et Radonjic sont dans le groupe pour le match de ce samedi !

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Sakai, Kamara, Amavi, Sarr

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson, Chabrolle

Attaquants :

Payet, Radonjic, Aké, Germain,