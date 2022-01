L’OM n’a que deux joueurs de son effectif présents à la CAN. Bamba Dieng et Pape Gueye ont été convoqués par la sélection du Sénégal. Après la première victoire étriquée face au Zimbabwe lundi, le journaliste Sahel Cissokho nous a donné son sentiment sur ce premier match mais aussi sur les joueurs de l’OM. Voici le replay de ce live diffusé en direct mardi après midi via notre chaine Twitch.

Pape Gueye et Bamaba Dieng, des rôles à jouer avec le Sénégal !