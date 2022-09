Le somptueux but de Thiago Almada avec Atlanta

Longtemps pisté par l’OM, le jeune Thiago Almada s’éclate aux États-Unis. Il a inscrit un joli but cette nuit en MLS avec Atlanta.

Espéré lors du mercato hivernal par Pablo Longoria, le milieu offensif Argentin a finalement rejoint la Major League Soccer et le club d’Atlanta. Il a été transféré en provenance de Vélez en Argentine contre 14 millions d’euros, ce qui a fait de lui le transfert le plus cher de l’histoire de la ligue Américaine. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en 26 matchs lors de sa premières saisons, le jeune argentin a réussi des débuts prometteurs. Cette nuit, il a permis à son équipe de s’imposer contre Orlando City en inscrivant un superbe but en seconde période. Actuellement 9ème de conférence Est, cette victoire permet à Atlanta de conserver ses chances de qualifications pour les playoffs de MLS.

⚡️ Thiago Almada 🇦🇷 continue de faire parler tout son talent en marquant un superbe but de la victoire synonyme d’espoir en playoffs pour #SomosAtlanta ! pic.twitter.com/rQYp65Hqcr — La MLS en Français 🇺🇸🇨🇦🇫🇷 (@MLS_FRA) September 15, 2022