Le sponsor maillot de l’OM ne lâche pas le club…

La crise liée au Coronavirus a aussi de grosses conséquences financières. Certains sponsors pensent à se retirer des clubs de football, ce ne sera pas le cas pour Uber Eats avec l’OM…

Une bonne partie du monde est en confinement et certains acteurs économiques s’inquiètent. Plusieurs sponsors en Ligue 1 ont affiché leur inquiétude, si à Bordeaux, Bistro Régent a suspendu son contrat, Samsic s’interroge à Rennes tout comme Accor au PSG. Cela ne sera pas le cas du côté de l’OM. En effet, Uber Eats compte bien resté partenaire du club et affiche son attachement au club phocéen.

Le contexte ne remet en rien en cause notre partenariat long terme avec la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille — Uber Eats

« Le contexte ne remet en rien en cause notre partenariat long terme avec la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille. Notre priorité est de continuer à accompagner et soutenir les restaurateurs et livreurs qui choisissent de continuer à utiliser l’application pour continuer à leur apporter de l’activité et des revenus. Nous sommes mobilisés pour suivre avec eux l’évolution de la situation, nous communiquons presque au quotidien avec tous nos partenaires. » Uber Eats – source : Sportune

Pour rappel, Uber Eats est un partenaire premium de l’OM, jusqu’en en 2022, le contrat est estimé à près de 4 millions d’euros par an.