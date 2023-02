Le superbe hommage de Laurent Paganelli aux supporters de l’OM !

Malgré la défaite 0-3 contre le PSG ce 26 février, le public marseillais est resté uni derrière son équipe. Dans le DFM Laurent Paganelli (consultant Canal+) se régale d’un public comme celui de l’OM.

L’OM a perdu le Clasico contre le PSG 0-3. Mais du début à la fin du match les supporters ont continué à chanter et à soutenir l’OM. Même au coup de sifflet, au moment de saluer les joueurs, le public ne les a pas hué. Une ambiance et un soutien qui émerveillent Laurent Paganelli à chaque match de l’OM au Vélodrome.

« Tu vas peut être le perdre le match, mais vas-y lâche toi ! Et les mecs en face, ils vont s’en rappeler ! » @LaurentPaganel1 #OM #PSG #OMPSG #TeamOM pic.twitter.com/kLUPdR6QHr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2023

Ce public peut t’amener dans la quatrième dimension

»Ici à Marseille c’est le public qui fait l’équipe. Tu peux te permettre de te déchainer pendant une 1h30. Malgré les absents et les fatigués que tu peux avoir. Ce public peut t’amener dans la quatrième dimension. C’est important quand tu veux faire des exploits, quand tu veux aller plus loin, tu peux compter sur le public. Je trouve que sur ce match là, même si tu dois le perdre, vas-y lâche tout. Ce genre de matchs c’est la corrida. On est à Marseille avec des mecs passionnés qui peuvent t’emmener sur la lune. Marseille c’est particulier. Les mecs en face ils vont s’en rappeler. A Marseille on est tactile, on se parle. Ouvre ton terrain d’entrainement deux jours avant le match. Les supporters vont venir et ils vont taper dans les mains des joueurs. C’est ça qu’on aime à Marseille, ce côté chaleureux. Et il ne faut pas perdre ça. Cette année au va au stade on s’éclate. » Laurent Paganelli – Source : Football Club de Marseille (27/02/2023)