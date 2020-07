Le TAS contredit le Fair Play Financier… l’UEFA réagit !

Sous le coup d’une lourde suspension, Manchester City s’est adressé au tribunal administratif du sport et a obtenu (en partie) gain de cause. Reste à savoir si cette remise en cause du Fair Play Financier peut avoir des conséquences pour l’OM ? A priori non…

Le club anglais avait été condamné par le FPF à une exclusion des compétitions européennes pour les deux prochaines saisons. De plus, Manchester City devait s’acquitter d’une amende de 30 millions d’euros. Le TAS a décidé d’annuler la suspension en Europe et a baissé l’amende à 10 millions d’euros. Le club mancunien s’est félicité de cette décision, prise lundi : « Alors que Manchester City et ses conseillers juridiques n’ont pas encore examiné la décision complète du Tribunal arbitral du sport (TAS), le club salue les implications de la décision d’aujourd’hui comme une validation de la position du club et de l’ensemble des preuves qu’il a pu présenter. »

Ce désaveu pour le FPF peut-il remettre en cause son existence ? L’UEFA à rapidement communiqué pour assurer l’importance de l’organe de contrôle des clubs européens…

l’UEFA et l’ECA restent attachées aux principes du FPF

« L’UEFA prend note de la décision prise par la Cour d’arbitrage pour le sport de réduire la sanction imposée au Manchester City […] L’UEFA fait remarquer que le TAS a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve concluants pour confirmer toutes les conclusions de l’ICFC dans ce cas particulier et que bon nombre des violations supposées étaient prescrites en raison de la période de cinq ans prévue dans les règlements de l’UEFA. Au cours des dernières années, le fair-play financier a joué un rôle important dans la protection et la viabilité financière des clubs, et l’UEFA et l’ECA restent attachées à ses principes. » UEFA – source : UEFA.com (13/07/2020)