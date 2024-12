Le tenue du match ASSE – OM menacée ?

Le match entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille, prévu ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard, pourrait être perturbé par des chutes de neige importantes, la région stéphanoise étant sous alerte. Bien que les prévisions aient diminué les risques, les dirigeants des deux clubs et la Ligue de Football Professionnel suivent de près la situation pour déterminer si la rencontre pourra se tenir comme prévu.

Le match entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille, prévu ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard pour la 14e journée de Ligue 1, pourrait être perturbé par des conditions météorologiques difficiles, notamment des chutes de neige. La région stéphanoise, déjà confrontée à des phénomènes neigeux par le passé lors des confrontations entre ces deux clubs, est actuellement sous la menace de chutes de neige importantes.

De la neige prévue mais combien de centimètres ?

La limite pluie-neige pourrait temporairement s’abaisser jusqu’en plaine dans le centre-est ❄️🌨️🏔️ ➡️ https://t.co/IMO3dncGCI pic.twitter.com/WIM4BAp5l2 — actu Saint-Etienne (@actufr_sainte) December 5, 2024

Les premières prévisions annonçaient entre 10 et 20 centimètres de neige durant la nuit de samedi à dimanche, ce qui avait suscité des inquiétudes quant à la faisabilité du match. Cependant, les dernières estimations sont plus rassurantes, avec environ 5 centimètres de neige attendus, réduisant ainsi les risques d’annulation. Bien que cette situation soit suivie de près par les dirigeants des clubs et la Ligue de Football Professionnel, la tenue du match n’est pas encore considérée comme menacée. Les équipes, les organisateurs et les autorités locales restent vigilants et ajusteront leurs décisions en fonction de l’évolution des conditions climatiques.

Si la neige persiste, des mesures pourraient être prises pour garantir la sécurité des joueurs et des spectateurs, notamment en vérifiant l’état du terrain avant le coup d’envoi. Les supporters des deux équipes espèrent que la rencontre pourra avoir lieu comme prévu, mais doivent se préparer à un éventuel retard ou réévaluation des conditions de sécurité. Les prochaines heures seront donc déterminantes pour savoir si ce match ASSE – OM se déroulera sous la neige ou si des ajustements seront nécessaires.