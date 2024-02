Le terrible constat de Djellit sur l’OM (et l’arbitrage)

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille ramène un match nul frustrant d’Hambourg face au Shakhtar Donetsk ce jeudi lors des 16es de finale de Ligue Europa. Lors de ce match, le journaliste Nabil Djellit a livré son sentiment via le réseau X.

L’OM a mené deux fois au score mais c’est fait rejoindre à chaque fois. Nabil Djellit a été surpris par le niveau de l’arbitre mais aussi de l’OM. « L’arbitre de Donetsk OM, le sketch. La CAN niveau arbitrage c’est un autre sport. Froidement. L’OM ça fait pas rêver. L’équipe la plus cohérente sur le terrain est celle qui sort d’une longue trêve dans son championnat… On est sur un braquage de l’OM. C’est une blague ? Je viens de m’absenter 2 secondes… Y a 2-2 ? »

L’arbitre de Donetsk OM, le sketch. La CAN niveau arbitrage c’est un autre sport. Froidement. #SHKMAR — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 15, 2024

L’OM ça fait pas rêver. L’équipe la plus cohérente sur le terrain est celle qui sort d’une longue trêve dans son championnat… #ShakhtarOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 15, 2024

Une fois encore, j’avais vu juste… https://t.co/xt6W3PNQLB — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 15, 2024

C’est une blague ? Je viens de m’absenter 2 secondes… Y a 2-2 ? #ShakhtarOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 15, 2024

La réaction à chaud de Pierre-Emerick Aubameyang en zone mixte juste après la rencontre. « C’est comme un virus dans les têtes et pour l’enlever il faut une prise de conscience se rendre compte que ce qu’on fait ce n’est pas assez il faut se bouger le cul tout simplement. Tout le monde est conscient que l’on peut faire 10 fois mieux, bien sûr, car quand on joue notre football on sait faire la différence mais voilà, derrière dès qu’on marque tout de suite on a tendance à reculer alors qu’il faut se dire que la meilleur défense c’est l’attaque donc pourquoi ne pas continuer à presser les 5 minutes qui suivent le but. je sais que c’est dur mais à un moment il faut aussi se dire les choses et avancer. Je reste positif, mais il faut être franc, » a ainsi déclaré l’attaquant de l’OM Aubameyang au terme de la rencontre.