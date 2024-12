Le transfert de Paul Pogba à l’OM ? Ce journaliste de France Football y croit…

Le transfert de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus envisageable, selon les propos du journaliste Dave Appadoo sur L’Équipe TV ce mercredi.

Dans une analyse pleine d’optimisme, Appadoo évoque l’évolution de l’OM et son potentiel à attirer de grands noms, notamment celui de Pogba, au regard de l’état actuel du club et des récents succès dans le recrutement. « J’ai l’impression qu’il est très flatté par la situation. L’OM est redevenu le club de tous les possibles. » Selon Appadoo, Pogba semble désormais voir l’OM sous un autre angle. Le club marseillais, qui a traversé des périodes difficiles ces dernières années, a retrouvé une dynamique forte, et le journaliste estime que cette transformation a de quoi séduire une star comme Pogba.

L’OM est redevenu le club de tous les possibles

« Quand tu reviens 4 ans en arrière et que tu regardes l’effectif, les possibilités de l’OM. On a vu que Pablo Longoria avait cette possibilité de faire des tours de passe-passe. » Appadoo souligne également l’évolution impressionnante de l’OM ces dernières années. Si l’on compare la situation actuelle à celle d’il y a seulement quelques années, le club a nettement progressé, tant sur le plan sportif qu’économique. Pablo Longoria, avec son talent pour dénicher des joueurs de qualité et réussir des coups de maître, a transformé l’OM en un club attractif.

Intérêt de l’OM pour Pogba ? « Ils ont fait venir Rabiot, ils ont fait venir De Zerbi… Ce club là est capable de tout » 🎙️Dave Appadoo#EDG pic.twitter.com/sTmXlKtehG — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) December 18, 2024

« En termes de star, Pogba fait partie du top en France. Cette petite musique ne paraît pas absurde. » Pour Appadoo, l’idée d’un Pogba à l’OM n’a rien d’irréaliste. Le milieu de terrain, bien que traversant des moments difficiles sur le plan personnel et sportif, reste l’un des joueurs les plus emblématiques du football français. À l’OM, il trouverait un environnement propice à sa relance tout en évoluant dans un club avec des ambitions européennes. L’OM, qui a déjà attiré des joueurs comme Rabiot, De Zerbi, Greenwood, ou encore Hojbjerg, a montré qu’il était capable d’attirer des stars, et Pogba pourrait très bien être la prochaine.

« Ils ont fait venir Rabiot, De Zerbi, Greenwood, Hojbjerg. On a l’impression que l’OM est devenu capable de faire venir, Pogba n’est pas dit non je ne vais pas venir à l’OM. » Appadoo cite plusieurs transferts réussis pour appuyer son argument : Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg sont des exemples de joueurs de renom qui ont récemment rejoint l’OM. Cela montre que le club a franchi un cap dans sa capacité à attirer des joueurs de haut niveau, ce qui rend l’idée d’un Pogba à l’OM encore plus plausible.

#Longoria : « Tout le monde me parle de Paul Pogba ! Paul, c’est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire, je l’ai connu à la Juventus. J’ai été le premier content de voir sa sanction réduite. Medhi Benatia aussi a une très bonne relation avec lui. Oui, on lui a… pic.twitter.com/H2mWppat0i — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2024



« J’ai l’impression que cette petite musique flatte l’OM. Ce duo Longoria / Benatia a réussi à installer ça, cette identité. C’est la nouvelle écriture de l’histoire de l’OM, ça se fera ou pas… » Enfin, Dave Appadoo conclut en mettant en avant le travail réalisé par Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont su redonner à l’OM une nouvelle identité. Le club marseillais, avec cette dynamique renouvelée, s’inscrit désormais dans un projet ambitieux. La venue de Pogba pourrait marquer un tournant dans cette nouvelle ère, mais, comme le souligne Appadoo, cela reste à confirmer : « Ça se fera ou pas… ».

En conclusion, bien que le transfert de Paul Pogba à l’OM ne soit pas encore certain, les éléments qui rendent cette possibilité crédible sont de plus en plus nombreux. Si l’OM continue sur sa lancée, attirant des joueurs de qualité et s’affirmant comme un club capable de relancer des carrières, l’arrivée de Pogba pourrait rapidement passer du rêve à la réalité.