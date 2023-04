Le Vélodrome dans le TOP 3 des stades préférés de cet ancien du PSG !

L’ancien joueur du Paris-Saint-Germain Kingsley Coman a révélé dans un entretien pour le Times avoir été impressionné par l’ambiance du Stade Vélodrome.

Dans un entretien accordé au quotidien britannique The Times, Kingsley Coman revient sur les ambiances l’ayant le plus marqué dans sa carrière. Il explique : « J’aime beaucoup le Celtic Park. Nous avons joué contre le Celtic en Écosse. C’était incroyable. Le stade Besiktas était le plus bruyant dans lequel je n’ai jamais joué. Et puis, avec l’équipe nationale, à Marseille au Vélodrome pour la demi-finale contre l’Allemagne à l’Euro l’ambiance était folle. » C’est le genre de déclaration qui devrait donner le sourire aux supporters de l’Olympique de Marseille.

