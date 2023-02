Le vibrant hommage de Laurent Paganelli à son joueur préféré

Interrogé par un de nos auditeurs sur son joueur préféré dans le dernier DFM, notre invité Laurent Paganelli nous a expliqué pourquoi Eto’o est le joueur qui l’a le plus marqué. Triple vainqueur de la ligue des champions en 2006, 2009 et 2010 et vainqueur de la CAN en 2000 et 2002, Samuel Eto’o a eu une riche carrière.

Eto’o était un joueur exceptionnel

»J’ai adoré Samuel Eto’o. L’homme, le joueur est exceptionnel. A Barcelone il devait jouer avant-centre et Messi, tout seul, décide de jouer à son poste. Et là Samuel Eto’o va à gauche et il ferme sa gueule. Et c’était un festival. Messi était avant-centre et dit en gros à Eto’o »va là-bas ». Eto’o c’est pourtant quelqu’un qui a une personnalité et qui a un égo. Mais c’est un égo dont il se sert comme d’une protection. J’aime bien Samuel Eto’o parce qu’il en impose. Il savait tout faire. Il fait une carrière extraordinaire. Ses buts étaient exceptionnels. Il avait cette fierté de l’africain qui va renverser des montagnes. » Laurent Paganelli – Source : Football Club de Marseille (26/02/2023)