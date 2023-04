Lens – Monaco, Lyon – OM … le programme TV de la J32 de L1 !

Le sprint est lancé pour les place sur le podium de Ligue 1. Si le PSG semble se diriger vers un nouveau titre, l’OM, Lens et Monaco sont à la lutte. Voici le programme TV de la 32e journée de Ligue 1 qui débute ce vendredi !

Cette journée débute ce soir par le choc des extrêmes avec un SCO vs PSG ! Samedi, Après AJA vs LOSC, le gros match va opposer Lens à Monaco ! Dimanche, après les matches de 13h, 15h et 17h, l’affiche opposera Lyon à l’OM pour un classique de Ligue 1. Lyon tente de sauver sa saison avec l’espoir d’une remonté à la 5e place alors que l’OM doit consolider sa 2e place !

Nos Olympiens préparent le choc de cette 32ème journée de @Ligue1UberEats face à Lyon ce dimanche. 💪 #OLOM pic.twitter.com/mSUQCeeAuu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 21, 2023

La programmation TV de la 32e journée de Ligue 1

Vendredi 21 avril 2023 à 21h00 sur Prime Video

Angers SCO – Paris Saint-Germain

Samedi 22 avril 2023 à 17h00 sur Prime Video

AJ Auxerre – LOSC

Samedi 22 avril 2023 à 21h00 sur Canal+ 360 et en co-diffusion sur Prime Video

RC Lens – AS Monaco

Dimanche 23 avril 2023 à 13h00 sur Prime Video

Stade de Reims – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 23 avril 2023 à 15h00 sur Prime Video

AC Ajaccio – Stade Brestois 29

FC Lorient – Toulouse FC

FC Nantes – ESTAC Troyes

OGC Nice – Clermont Foot 63

Dimanche 23 avril 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

Montpellier Hérault SC – Stade Rennais F.C.

Dimanche 23 avril 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille