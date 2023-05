Lens – OM (2-1) – Clauss : « On a vu quand même une belle évolution avec l’entrée de Dimitri »

L’Olympique de Marseille s’incline face à Lens (2-1) à l’occasion de la 34e journée de la Ligue 1 .

La réaction à chaud de Jonatan Clauss au micro de Canal + Foot au terme de la rencontre :

« On a très bien démarré le match et on se crée quelques occasions. Ce but refusé nous met un petit coup derrière la tête même si on continue à pousser. On prend ce but qui nous fait un peu mal mais on se remet dans le jeu on essaie, mais on a manqué un peu de liant entre derrière et devant c’est dommage. Mais on a vu quand même une belle évolution avec l’entrée de Dimitri . Ça fait chier ce soir, mais c’est malgré tout intéressant avec la fin de match qu’on propose. On ne va pas enlever le mérite à Lens, on a eu nos phases, ils ont peut être été un peu plus tranchant dans les leurs. Il ne manque pas grand-chose, cela aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre. On sait ce qu’il nous reste à faire »

LENS 2 1 OM Fofana (42′) Payet 88′ Openda (60′)

