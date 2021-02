Lens – OM : 5 absents, un retour et deux incertains côté marseillais…

Rien ne va plus à l’OM. Les supporters sont en guerre contre la présidence Eyraud, l’équipe n’a plus gagné depuis 4 matches et son entraineur vient de poser sa démission suite à la fin du mercato qui a été fait dans son dos. Pour autant, il y a un match a préparer demain à Lens. Même là cela va être compliqué, car il y aura au moins 5 absents côté marseillais…

Au delà de la bombe lâchée par Villas-Boas sur son désir de partir sans indemnités, le coach a fait un point rapide sur son effectif alors que la responsable de la communication voulait écourter sa conférence de presse. Car si AVB est toujours là demain, il devra faire sans Gueye, Cuisance, Khaoui et Balerdi sont suspendus, Amavi est toujours blessé. De plus Rongier n’est pas certain de pouvoir jouer, Ntcham qui n’était pas désiré par son coach doit avoir un entretien avec lui. Seule bonne nouvelle, le retour de Boubacar Kamara…

Rongier incertain, Amavi forfait et 4 suspendus

« Rongier c’est du 50/50, Kamara joue, Amavi non il est très en retard par rapport à sa blessure. On a 4 suspendus (Balerdi, Cuisance, Gueye et Khaoui). Ntcham, je dois parler avec le joueur… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (02/02/2021)