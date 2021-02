Lens – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaîne TV ?

L’OM va affronter le RC Lens ce mercredi pour l’occasion de la 23e journée de la Ligue 1. Après les incidents à La Commanderie et le départ d’André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille vit un moment très compliqué… A quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Après les incidents à La Commanderie et l’annulation du match face à Rennes, l’Olympique de Marseille se déplace à Lens sans André Villas-Boas, mis à pied par le club mardi après-midi ! Le club pointe à la 9e place du classement à 13 points du podium. Marseille devra faire avec de nombreuses absences : Gueye, Cuisance, Khaoui et Balerdi, sont suspendus, tandis qu’ Amavi est toujours blessé. Rongier n’est pas certain de pouvoir jouer. Kamara fera par contre sont retour dans le groupe.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lens aura lieu à 21h au stade Bollaert. Le match sera retransmis en direct sur Téléfoot.

om – lens en Streaming

Pour regarder Lens – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet de la chaîne Téléfoot. Pour cela vous devait vous abonner au préalable aux plateformes.

Les commentaires en direct du match Lens – om

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas dispose d’un groupe amputé d’Amavi, Gueye, Cuisance, Khaoui, Balerdi et Rongier pour ce match de championnat face aux Lensois.

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Alvaro, Lirola

Milieux :

Kamara, Souare, Targhalline, Ntcham

Attaquants :

Milik, Henrique, Payet, Germain, Benedetto, Thauvin