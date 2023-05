Lens – OM : Franck Haise a plus de mérite qu’Igor Tudor ?

À 24 heures du match entre Lens et Marseille, Igor Tudor a dit tout le bien qu’il pensait de Franck Haise en conférence de presse. Si les deux entraîneurs se ressemblent sur plusieurs points, leurs méthodes divergent sur d’autres.

L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi à Lens dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Plusieurs observateurs s’accordent pour dire que les entraîneurs des deux équipes partagent plusieurs points communs. Igor Tudor et Franck Haise sont tous deux de nature très exigeante avec leurs joueurs. Avec le croate comme avec le technicien nordiste, il fait mouiller le maillot.

À Lens et à Marseille, les deux entraîneurs réalisent un travail remarquable. Avec moins de moyens qu’à Marseille, le technicien artésien a réussi à construire un groupe compétitif. Plusieurs joueurs du groupe ont connu la période Ligue 2 comme Jonathan Gradit, Florian Sotoca, Massadio Haïdara, Jean-Louis Leca ou encore Yannick Cahuzac qui est devenu son adjoint cette saison.

Sans certaines erreurs de Tudor, Marseille jouerait le titre

Dans l’After Foot, Jonathan MacHardy estime que Franck Haise a plus de mérite que son homologue marseillais : « Je continue de penser qu’il a plus de mérite. Il faut se rappeler d’où il vient, il n’était pas censé être l’entraîneur d’une équipe première et encore moins du RC Lens. On s’attend à ce qu’il soit remplacé et finalement il reste. Ça fonctionne très bien en ligue 1, il passe le cap de façon assez extraordinaire. Il a toujours réussi à surperformer. C’est là qu’il a plus de mérite que Tudor. Il arrive à surperformer par rapport aux objectifs qui lui sont fixés. Je ne veux rien enlever à Tudor mais je pense qu’il a commis beaucoup d’erreurs au cours de la saison. Sans ses erreurs du à de l’entêtement et parfois à de l’orgueil mal placé, Marseille jouerait le titre. Il y a plusieurs choix qui ont été reconduit alors qu’il voyait que ça ne fonctionnait pas. Je lui reconnais beaucoup de mérite parce qu’il arrive de manière un peu précipité. Le mercato a été de grande qualité avec des joueurs que Lens ne peut pas se permettre d’appeler. S’il faut trancher entre les deux, je maintiens ma position sur Franck Haise. »