Lens – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 dans un contexte un peu particulier... Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens aura lieu à 21h à Lens. Le match sera retransmis en direct sur Téléfoot.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola

Milieux :

Bertelli, Kamara, Souare, Targhalline

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Milik

👥 Le groupe de 1️⃣9️⃣ joueurs retenu pour #RCLOM pic.twitter.com/bj7Psnwo7S — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 3, 2021

Racing Club de Lens

Gardien :

Leca, Farinez

Défenseurs:

Sylla, Badé, Clauss, Michelin, Medina, Fortes, Boura, Haïdara, Gradit

Milieux :

Fofana, Kakuta, Cahuzac, Mauricio, Doucouré, Pereira Da Costa

Attaquants :

Banza, Kalimuendo, Jean, Sotoca.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Kamara, Souare, Thauvin, Payet – Germain, Milik

Racing Club de Lens :

Leca – Medina, Fortes, Gradit – Fofana, Doucoure, Claus, Haidara, Kakuta – Sotoca, Banza

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Bollaert-Denis (38 223 places).

L’Arbitre de ce LENS – OM

L’arbitre désigné pour Lens – OM ce samedi est monsieur Willy Delajod

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 68%)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 8°C / ressentie 3°C

– Vent : OSO 20km/h

– Taux d’humidité : 82%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS LENS EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 38

Match nul : 20

Victoires Lens: 35

Déclarations d’avant-match

« On sait que le match ne sera pas simple. Je ne sais pas si on mettra les joueurs en garde, on aura certainement cette discussion à un moment ou l’autre, mais je sais qu’ils sont au courant. Il y a beaucoup d’expérience dans le vestiaire et ils savent qu’un match se gagne sur le terrain, pas ailleurs. » Franck Haise – Source : Conférence de presse (01/02/21)