Lens – OM : La vision étonnante de Grégory Schneider sur l’arbitrage du match !

Lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre Lens (1-3) en Ligue 1, une décision arbitrale a fait réagir le journaliste de Libération, Grégory Schneider. Le match a été marqué par l’annulation d’un but égalisateur de Lens, celui du 2-2, après une consultation de la VAR pour une faute sur le Marseillais Nadir. Selon Schneider, cette décision n’aurait pas dû intervenir et favoriser l’OM.

L’incident en question de ce match Lens – OM concerne une action où Fulgini, joueur lensois, pousse Nadir avec ses deux bras. Grégory Schneider estime que l’arbitre avait le droit de ne pas siffler cette faute. Selon lui, l’arbitre a fait preuve d’une interprétation trop subjective du règlement, en qualifiant l’incident de « gris très foncé » et en laissant la VAR statuer.

Le journaliste Schneider s’interroge sur la notion d’« erreur manifeste » reste floue et sujette à débat. Le journaliste déplore la confusion créée par la VAR, qui, au lieu de clarifier les situations, semble introduire davantage d’ambiguïté dans l’arbitrage des matchs. « Appliqué à la situation de samedi, le règlement est ainsi limpide. But lensois et deux partout. Alors même que le consensus aurait plutôt donné faute à Nadir et à l’OM : même si Fulgini met l’épaule (ce qui est autorisé) et que le milieu de l’OM plonge ostensiblement, le joueur lensois le pousse des deux bras. On est donc sur du gris très foncé, mais l’arbitre a dit blanc (je ne siffle pas) plutôt que noir (je siffle) et il se trouve que cela relevait de sa responsabilité puisqu’on est dans son champ d’interprétation. Ce qui renvoie à la notion d’«erreur manifeste» au cœur du règlement, une notion finalement aussi obscure que les racines du monothéisme. »

Malgré cette controverse, l’OM a conservé sa victoire et solidifié sa position sur le podium. Si les Lensois ont affiché leur mécontentement après la rencontre, la faute de Fulgini est flagrante. L’arbitre aurait pu s’éviter une polémique en la sifflant directement. Schneider ne manque jamais une occasion de tacler les Marseillais à tort ou à raison…

En fin de compte, cette situation rappelle que la VAR, censée garantir une plus grande précision dans l’arbitrage, peut également générer confusion et frustration. La quête d’une justice claire et impartiale dans le football reste plus complexe que jamais.