Lens – OM : Les Pronos de Nico !

Après la lourde défaite face au l'AJA avant la trêve internationale, l'OM va devoir se relancer avec un gros match à l'extérieur à Lens.

Pour cette douzième journée de Ligue 1, l’OM se déplace à Lens. L’équipe entrainée par Will Still doit faire avec une longue liste d’absents, en effet Kodir Khusanov et Jonathan Gradit sont suspendus en défense centrale. Le côté droit est sinistré avec l’incertitude autour de Przemyslaw Frankowski qui est rentré de sélection avec une douleur aux adducteurs, alors que Jimmy Cabot et Ruben Aguilar sont des blessés de longue date à ce poste. De plus, en attaque Wesley Saïd sera encore absent une à deux semaines et Martin Satriano ne devrait pas rejouer cette saison.

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra se passer de Carboni (opéré du genou), Moumbagna et Blanco. Un doute subsiste concernant Cornelius et Harit. Rulli sera titulaire dans les cages, Balerdi, qui était titulaire avec l’Argentine face au Pérou, pourrait être associé à Kondogbia ou Brassier. Pour les latéraux, Murillo est en concurrence avec Lirola côté droit, Merlin, qui a manqué le rassemblement avec les Espoirs, sera-t-il à 100% pour débuter cette rencontre ? Au milieu, le capitaine Hojbjerg sera associé à Rabiot. Si Harit est trop court, Koné devrait débuter au milieu. Greenwood sera logiquement aligné côté droit, Rowe à gauche. Wahi pourrait lui retrouver une place dans le onze face à son ancien club…

Mon prono : score exact 1-2 pour une cote à 9.40 !

Pour ce Lens – OM, je pars donc sur une victoire de l’OM 1-2 avec une cote de 9.40 chez Parions Sport. L’OM a clairement des arguments offensifs, Lens va devoir faire avec une défense remaniée par les nombreux absents. Malgré tout je vois les locaux marquer un but ! A noter que le but de Wahi face à son ancien club est coté à 3.65 !

