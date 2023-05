Lens – Reims, Monaco – Lille, OM – Angers … le programme TV de la J35 de Ligue 1 !

Il ne reste que 4 journées de Ligue 1 et le suspens est encore énorme. Lens et l’OM n’ont que deux points d’écart, la lutte fait rage pour les autres places européennes et le verdict n’est pas tombé concernant la relégation. Voici le programme TV de cette 35e journée de Ligue 1.

Cette 35e journée va débuter ce vendredi soir pas un Lens – Reims. Le second doit confirmer face à une équipe qui retrouve des couleurs après un coup de mou. Samedi, Nice ira à Strasbourg, le PSG affrontera l’ACA. Dimanche à 13h, Lyon fera le court déplacement à Clermont, puis Auxerre, Toulouse ou encore Rennes joueront à 15h. A 17h, Monaco reçoit Lille pour un match européen, avant OM vs Angers à 20h45.

La programmation TV de la 35e journée de Ligue 1

Vendredi 12 mai 2023 à 21h00 sur Prime Video

RC Lens – Stade de Reims

Samedi 13 mai 2023 à 17h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – OGC Nice

Samedi 13 mai 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

Paris Saint-Germain – AC Ajaccio

Dimanche 14 mai 2023 à 13h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – Olympique Lyonnais

Dimanche 14 mai 2023 à 15h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – AJ Auxerre

Montpellier Hérault SC – FC Lorient

Toulouse FC – FC Nantes

Stade Rennais FC – ESTAC Troyes

Dimanche 14 mai 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

AS Monaco – LOSC Lille

Dimanche 14 mai 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Angers SCO