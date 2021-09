L’entraineur d’Angers parle d’un « OM très performant »…

Ce mercredi, l’OM. a été stoppé dans sa lancée à Angers, en concédant le point du match nul (0-0), sans inscrire le moindre but. Interrogé en conférence de presse, Gerald Baticle a analysé cette rencontre en pointant du doigt certaines difficultés…

Si l’équipe de Sampaoli est flamboyante depuis le début de saison, elle a connue quelques difficultés face à Angers ce mercredi soir. L’entraineur argentin avait décidé de faire tourner, malgré tout l‘OM s’est procuré deux belles occasions par le biais de Dieng et Henrique.

Gérald Baticle, coach d’Angers a réagit suite à ce partage des points :

Deux belles occasions des marseillais– Baticle

« Il fallait être dense et compacts défensivement pour les contenir et être capables d’éclater et d’avoir de la qualité de jeu pour leur poser beaucoup de problèmes et aller chercher la faille. C’est ce qu’on a fait. Jusqu’à la fin du match, on a espéré. Je trouve que l’équipe était de mieux en mieux au fil du match, avec une première mi-temps un peu timide, et puis une deuxième mi-temps plus explosive avec des possibilités, on l’a senti, et tout de même deux belles occasions des Marseillais sur des ballons perdus où Paul Bernardoni a su faire les arrêts qu’il fallait pour nous laisser dans le match. il y a le problème d’affronter un OM très performant qui a fait un super début de saison et qui reste invaincu , et d’être en rapport de force avec par rapport à eux, dans cette période où eux, excellent » Gérald Baticle– Source: Conf de presse (23/09/21)