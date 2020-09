Leonardo annonce un PSG bis face à l’OM mais espère un retour !

À quelques jours du classique, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a déploré la polémique engendrée par les vacances à Ibiza de ses joueurs. Il a également taclé les réseaux sociaux !

Invité du Canal Football Club, Leonardo a confié vouloir récupérer l’un de ses joueurs contaminés au Covid-19 pour le match face à l’OM dimanche. Néanmoins, il n’a pas précisé qui… De plus, le directeur sportif du PSG a profité de son passage devant les caméras de Canal+ pour déplorer l’image de son club, et la polémique qui a suivi les vacances à Ibiza de plusieurs cadres du club. Pour lui, les réseaux sociaux en sont responsables :

instagram, cela ne correspond pas à la réalité. JE DÉTESTE INSTAGRAM

« 6 cas de Covid ? Toutes les équipes ont des cas positifs, mais les cas positifs, quand ça arrive à Paris, ce serait un scandale ? Ils sont avec leurs femmes et leurs enfants, Neymar est avec son père et son fils. Instagram, cela ne correspond pas à la réalité. Je déteste Instagram. Je suis très attaché à la discipline, le travail, le terrain. Je suis une autre génération. Si on doit leur taper dessus car ils ont un comportement qui nuit à la performance, on le fera. Mais pas là. Tous les joueurs de foot vont à Ibiza. Beaucoup de joueurs du Bayern étaient aussi à Ibiza ! » Leonardo – Source : Canal Football Club, 06/09/2020