Les 3 infos OM du jour : Mercato, très belle vente de l’été ? Tavares se fiche de savoir si Mbappé va jouer ou pas et Tudor confirme une grosse absence en plus de Mbemba face au PSG !

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les 3 grosses informations de la journée. Ce vendredi retrouvez Mercato : « Du côté de l’OM, on pense que ça sera une très belle vente de l’été », OM – PSG / Tavares : « On se fiche de savoir si Mbappé va jouer ou pas » et OM : Tudor confirme une grosse absence en plus de Mbemba face au PSG !

Mercato : « Du côté de l’OM, on pense que ça sera une très belle vente de l’été »

Annoncé partant du coté d’Aston Villa durant le mercato d’hiver 2022, Mattéo Guendouzi est finalement resté à l’OM. Dans le dernier DFM, Matthieu Grégoire (journaliste l’Equipe) explique que le joueur privilégie un départ cet été et qu’en cas de grosse offre l’OM le laissera partir.

Arrivé à l’OM en 2021 en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi s’est imposé comme un titulaire à l’OM. Le joueur a actuellement une belle cote sur le marché des transfert et pourrait quitter le club cet été. Approché par Aston Villa durant l’hiver, Guendouzi a voulu rester, aucune offre n’a été soumise à Pablo Longoria.

Guendouzi préfère partir cet été

»C’est à la fois le clan Guendouzi, le joueur et l’OM qui envisagent clairement un départ cet été. Dans le sens où c’est un peu un plan de carrière. Il est arrivé à l’été 2021 pour se relancer à l’OM. Il est devenu un joueur important tout de suite, un taulier. Sa deuxième saison est moins linéaire mais elle est réussie. Il y a eu l’intérêt d’Aston Villa cet hiver. Mais ce n’était pas le bon moment. Ils espérèrent un club d’un autre standing. On n’est même pas allé jusqu’au stade de l’offre parce que le joueur demandait à attendre l’été. Guendouzi a eu Emery au téléphone. Il a reçu une très bonne proposition contractuelle à Aston Villa. Mais il n’aspirait pas à »filer à l’anglaise » en cours de mercato d’hiver. Il préfère partir cet été et du coté de l’OM on pense que se sera une des très belles ventes de l’été. » Matthieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (23/02/2023)

OM – PSG / Tavares : « On se fiche de savoir si Mbappé va jouer ou pas »

Avant le Classique OM vs PSG de ce dimanche, Nuno Tavares a répondu aux questions des journalistes ce vendredi en conférence de presse. Le latéral a évoqué le match et la présence de Mbappé, il se concentre sur son équipe pas les adversaires …

Eux ont Mbappé, mais nous on a Alexis Sanchez, Ruslan ou d’autres

#Tavares ‘’On veut gagner ce match. Que Mbappé soit là ou pas ça ne change rien on veut gagner ce match. On ne se concentre pas sur un seul joueur présent sur le terrain. Ils ont des bons joueurs mais nous aussi, on a Sanchez, Malinovskyi.’’ #liveFCM #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2023

« On ne pense pas qu’à un joueur sur la pelouse. On va faire notre match à nous. Eux ont Mbappé, mais nous on a Alexis Sanches, Ruslan ou d’autres. On se fiche de savoir si Mbappé va jouer ou pas. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Si on gagne on sera à deux points de Paris, mais on ne fait pas attention à ça. On veut juste prendre ces trois points et on verra ce qu’il se passera par la suite. On n’est pas focus sur ce que Paris va faire. On est focalisés sur notre tactique. Si ils changent de tactique, ce n’est pas significatif pour nous. » Nuno Tavares – source : Conférence de presse (24/02/2023)

OM : Tudor confirme une grosse absence en plus de Mbemba face au PSG !

Avant le Classique OM vs PSG de ce dimanche, Igor Tudor a répondu aux questions des journalistes ce vendredi en conférence de presse. Le coach olympien a fait le point sur son groupe avant d’affronter Paris. Samuel Gigot est bien absent !

Mbemba et Gigot ne seront pas là

#Tudor ‘’Oui je confirme l’absence de Mbemba et Gigot dans le groupe. On va s’organiser de la meilleur des façons. Mbappé est un très bon joueur mais ce n’est pas le seul. On fera notre jeu.’’ #liveFCM #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2023

« Mbemba et Gigot ne seront pas là. Défensivement, on va s’organiser au mieux. Mbappé est dangereux mais ce n’est pas le seul. On fera notre jeu. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)