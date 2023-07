Les 3 infos du jour : Mercato OM – Ribalta : « On est en discussions avec des joueurs de haut niveau », Mercato OM : ce latéral ne viendra finalement pas et Le mercato de l’OM va s’emballer la semaine prochaine ?

Chaque jour la rédaction la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les trois informations de la journée. Ce samedi retrouvez un 100% mercato avec Mercato OM – Ribalta : « On est en discussions avec des joueurs de haut niveau », Mercato OM : ce latéral ne viendra finalement pas et Le mercato de l’OM va s’emballer la semaine prochaine ?

Mercato OM – Ribalta : « On est en discussions avec des joueurs de haut niveau »

L’OM veut se renforcer pour ce mercato estival. Si Geoffrey Kondogbia est déjà arrivé, le club veut recruter d’autres joueurs au profil expérimenté et avec une grande qualité. Dans une interview sur la chaîne YouTube Les Réservistes, Javier Ribalta, le directeur sportif marseillais affirme que le club doit recruter des « grands grands joueurs ».

Javier Ribalta est arrivé à l’OM durant l’été 2022 au poste de directeur du sportif, après des expériences à Juventus, Manchester United, Parme… Lors de son premier mercato il a réussi à attirer des grands joueurs au club comme Alexis Sanchez, arrivé libre de l’Inter Milan. Mais aussi des joueurs expérimentés à l’instar de Chancel Mbemba, libre après cinq saisons au FC Porto. L’objectif de l’espagnol et du président Longoria est clair : améliorer l’effectif chaque saison. Dans un entretien sur la chaîne YouTube du média web Les Réservistes, le directeur sportif veut attirer des grands joueurs à l’OM. Une tache qui ne sera pas simple en vue de la forte concurrence de la Premier League et de la Saudi Pro League. D’autant que l’OM n’est pas sûr de jouer la Ligue des Champions cette saison. L’extrait de Ribalta est à retrouver ci-dessous.

Pour améliorer l’effectif il faut des grands grands joueurs

« On cherche toujours à améliorer l’effectif, explique Javier Ribalta sur la chaîne YouTube Les Réservistes, le 7 juillet. Et pour améliorer l’effectif il faut recruter des grands grands joueurs. Après qu’on y arrive ou pas c‘est différent, parce qu’aujourd’hui c‘est vrai que le mercato change un peu. Il y a l’Arabie Saoudite, l’Angleterre et ces pays ont beaucoup d’argent. Ce n’était déjà pas facile dans le passé et maintenant c‘est un peu plus difficile. Mais on doit être attentif sur le mercato et aux opportunités. Après je pense que l’on peut trouver quelques grands joueurs. On est en discussion avec des joueurs, qui je pense, ont le haut niveau. »

Mercato OM : ce latéral ne viendra finalement pas

Alors que l’international Américain, Antonee Robinson était en fin de contrat avec Fulham, ce dernier a prolongé son contrat jusqu’en 2028. De nombreux clubs européens s’intéressaient au latéral droit dont l’OM. Le club doit désormais chercher d’autres pistes à ce poste désert pour l’instant.

Antonee Robinson (25 ans) est un latéral gauche américain évoluant à Fulham. Formé à Everton de 2008 à 2017, il signe son premier contrat professionnel avec les Toffees. Mais il est directement prêté en 2017 à Bolton en Championship. Il y joue 34 matchs, toutes compétitions confondues dont 30 titularisations et délivre cinq passes décisives. Bolton termine 21e sur 24 équipes de Championship et se maintien avec deux points d’avance sur Barnsley. Le latéral reste en D2 anglaise où il rejoint Wigan, de nouveau en prêt. Il est titulaire pour les 26 rencontres qu’il a disputé mais ne délivre qu’une seule passe décisive. Wigan le recrute définitivement la saison suivante contre 2.2 millions d’euros. Durant la saison 2019-2020, il joue 39 matchs, dont 38 titularisations pour un but et une passe décisive. Wigan est relégué en League One, et Robinson rejoint Fulham promu en Premier League.

L’arrivée en Premier League

Robinson progresse avec Fulham, il a joué, à date, 107 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts 5 passes décisives. International américain depuis 2018, ses bonnes performances lui ont permis d’être sélectionné avec les Etats-Unis pour la coupe du monde 2022. Il joue les quatre matchs de sa sélection, en étant titulaire à chaque fois, avant d’être éliminé en huitième de finale par les Pays-Bas.

OFFICIEL ! ✍️🇺🇸 Dans la short-list de pas mal de clubs européens, Antonee Robinson prolonge avec Fulham jusqu’en 2028 ! pic.twitter.com/5LJYZor83t — MercaFoot (@MercaFoot_) July 7, 2023

De nombreuses convoitises

En fin de contrat avec Fulham cette saison, Antonee Robinson était courtisé par de nombreux clubs, dont l’Inter Milan, le Milan AC, Manchester City et l’OM. Mais l’Américain a finalement prolongé avec Fulham, 10e de Premier League cette saison, jusqu’en 2028.

Le mercato de l’OM va s’emballer la semaine prochaine ?

Le mercato de l’OM ne s’emballe pas pour le moment. Seuls Geoffrey Kondogbia et le jeune Iuri Moreira ont signé au club. Un agent en relation avec le club explique dans la Provence du jour que ce calme est dû à la reprise tout juste de l’entrainement. Lors de la présentation de Marcelino, le nouveau coach et le président Longoria ont affirmé que l’OM travaille pour signer de nouveaux joueurs.

Aucune équipe n’est entièrement prête avant le début de la saison

« Il faudra faire quelques changements, on aura besoin de profils différents, expliquait Marcelino lors de sa présentation, mardi dernier. Ça fait un moment qu’on en discute. Tout le monde veut un effectif bouclé le plus rapidement possible mais dans le football d’aujourd’hui c‘est impossible. Je ne sais pas si je suis malchanceux mais ça ne m’est jamais arrivé dans ma carrière. Aucune équipe n’est entièrement prête avant le début de la saison.«

On veut recruter le plus tôt possible sans précipitation

« La saison dernière rappelez-vous quand sont arrivés les recrues, déclarait Longoria mardi dernier lors de la présentation du coach. La même question revenait lors des premiers jours de l’entraînement. Il y avait peu de joueurs dans l’effectif. Le groupe travaille dur avec beaucoup de conviction et de stratégie dans le marché. Avec les barrages de la Ligue des champions la situation idéale est d’anticiper le plus tôt possible pour donner au coach la possibilité de travailler avec un effectif le plus large possible. On veut recruter le plus tôt possible sans précipitation et en faisant les opérations au bon moment.«

Bienvenue à 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗹𝗶𝗮 Geoffrey 🔵⚪️ pic.twitter.com/hXOlUDsFqr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2023

Comme chaque année ça ronronne

« C’est calme de partout, explique un agent en contact avec l’OM, dans les colonnes de la Provence du jour. Comme chaque année ça ronronne. N’oublions pas que les clubs viennent tout juste de reprendre l’entraînement que des entraîneurs ont été nommés tardivement et qu’il y a eu des passages devant la DNCG.«