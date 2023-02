Les 3 infos OM de ce lundi : La grosse mise en garde de Pau Lopez, 3 cadres du PSG absents face et le gros chambrage des supporters marseillais…

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les trois actualités de la journée. Ce lundi retrouvez : OM : La grosse mise en garde de Pau Lopez !, Trois cadres du PSG absents face à l’OM ? et Le gros chambrage des supporters marseillais après la victoire face au TFC !

OM : La grosse mise en garde de Pau Lopez !

Vainqueur 3-2 à l’extérieur contre Toulouse, l’OM reste deuxième de ligue 1, avec 2 points d’avance sur Monaco et 5 de retard sur le PSG. En zone mixte d’après match, Pau Lopez insiste sur le fait que l’OM doit progresser au vu de la première mi-temps très difficile.

On a fait la pire première mi-temps de la saison

»Aujourd’hui c’était un match un peu bizarre. Je pense qu’on a fait la pire première mi-temps de la saison. Toulouse était supérieur à nous durant la première mi-temps. Ok on a gagné et c’est le plus important mais on doit s’améliorer. On doit préparer tous les matchs en étant concentré à 100%. Toulouse ce soir était une équipe très très forte. J’ai la sensation qu’on a gagné comme si on était à la maison. C’était important de gagner les trois points. Quand les choses ne marchent pas, on se regarde et on se dit les choses. On veut gagner tous les matchs. On a la responsabilité de porter le maillot de l’OM. Oui on a fait la pire première mi-temps de la saison. Mais l’équipe a cherché le premier but, puis le deuxième. Et à la fin on a réussi à prendre la victoire. Je suis content parce que le plus important aujourd’hui c’est les trois points. Mais on ne peut pas oublier qu’on doit s’améliorer encore. » Pau Lopez – Football Club de Marseille (19/02/2023)

Trois cadres du PSG absents face à l’OM ?

Sortis sur blessure lors du match contre le LOSC Neymar et Nuno Mendes sont incertains pour le classique, le 26 février contre l’OM. Hakimi lui aussi blessé n’est pas assuré de disputer ce match.

#PSG : Victime d’une entorse de la cheville durant la rencontre face à Lille, #Neymar a passé une IRM ce jour. Celle-ci ne révèle pas de fracture. Un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures @neymarjr #PSGLOSC — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) February 19, 2023

Malgré leur victoire 4-3 à domicile face à Lille, le PSG s’inquiète pour Nuno Mendes et Neymar, à six jours du classique en Ligue 1 contre l’OM. Buteur du 2-0 à la 17ème minute, Neymar a du sortir sur civière, à la 51ème minute après une faute de Benjamin André. A la 31ème minute c’est Nuno Mendes qui a du céder sa place, lui aussi blessé. Le PSG a indiqué dans un communiqué, sur son site web : ‘’ Victime d’une entorse de la cheville durant la rencontre face à Lille, Neymar a passé une IRM ce jour. Celle-ci ne révèle pas de fracture. Un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures. Également touché lors de la rencontre face à Lille, Nuno Mendes souffre d’une petite distension du ligament interne du genou droit. Un nouveau bilan sera effectué dans 48h’’. Selon le Parisien Neymar devrait rater le classique contre l’OM, mais aussi le huitième de finale retour de ligue des champions contre le Bayern, le 8 mars.

⚠️ Achraf Hakimi est incertain pour 𝗢𝗠-PSG, tandis que Nuno Mendes vient de sortir sur blessure ! ❌ (@CanalplusFoot)#TeamOM #OMPSG 🤍💙 pic.twitter.com/AhOEqA2CVJ — Marseille Champions Quiz 🏆 (@MCQofficiel) February 19, 2023

Hakimi, sorti à la mi-temps lors du match contre le Bayern, le 14 février pour une gène à la cuisse pourrait lui aussi manquer le classique. Du côté de l’OM, Mbemba est suspendu pour ce match, Gigot est lui blessé…

Le gros chambrage des supporters marseillais après la victoire face au TFC !

Avant le match Toulouse OM, ce 19 février, le club toulousain a incité ses supporters à afficher le numéro 31 partout dans la ville où le 13 apparaissait. Après la victoire de l’OM, les supporters marseillais rendent l’appareil aux toulousains sur les réseaux sociaux en ce moquant de leur numéro 31.

La communication du club toulousain avait incité les supporters du TFC à recouvrir les numéros 13 (numéro du département des Bouches-du-Rhône) de la ville par le numéro 31 (numéro du département de Haute-Garonne). Mais après la victoire de l’OM 3-2 contre Toulouse les supporters marseillais (joueur et club) ont chambré leurs homologues Toulousains sur Twitter.

Même Valentin Rongier y est allé de son petit tweet

Victoire TREIZE importante ce soir

Victoire TREIZE importante ce soir 🔵⚪️🤪

Allez l’OM 💪🏼🔥 pic.twitter.com/tODZJEmqGC — Valentin Rongier (@Valrongier28) February 19, 2023

Les employés municipaux toulousains quand ils vont choper les responsables des autocollants 31 pic.twitter.com/zo8GebH4Ps — Fabrolszewski (@fabrodu13) February 19, 2023

Du coup @ToulouseFC qui a dominé le stadium ? Le 13 ou le 31 ? 😏pic.twitter.com/dU7Fb97BWH — Rod (@RodTapieM) February 20, 2023

⏱ 31-13′ | #TFCOM 2️⃣-3️⃣ C’est terminé, nos Olympiens se sont mis sur leur 3️⃣1️⃣ et s’imposent à Toulouse 😈🔵⚪️ Bravo les gars 💪✅ pic.twitter.com/PJZqdlRzBA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2023

La réponse du CM de l’OM sur TikTok, après #TFCOM ! « Pour un match treize important, nos Olympiens se sont mis sur leur 31 😏 »#TeamOM pic.twitter.com/UMnwav7IBO — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 19, 2023

Sanchez 1⃣3⃣ ?

Ho le CM @ToulouseFC tu veux pas le sticker celui la, qu’il finisse à 31 ? #TeamOM https://t.co/8dQCxgwaRn — ForOM Olympien (@OM_LeReseau) February 19, 2023

1-3 ou 3-1 ? Apparemment y’a un 13 qui a été oublié à Toulouse @ToulouseFC #TFCOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 19, 2023

Avec cette défaite Toulouse n’est plus qu’à 13 points du premier relégable, Troyes.