Les 3 infos OM du jour : Mbemba absent face au PSG, le niveau physique des marseillais impressionne et Veretout explique ses débuts compliqués

Comme tous les jours la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les 3 actualités de la journée. Ce jeudi retrouvez : Mbemba sera bien suspendu face au PSG, OM : Le niveau physique des joueurs impressionne et OM : Veretout explique ses débuts compliqués.

Mbemba sera bien suspendu face au PSG !

Chancel Mbemba est devenu le taulier de cette équipe d’Igor Tudor. Le congolais est l’élément fort de la défense olympienne mais il sera absent face au PSG…

En effet, l’ancien joueur de Porto a compilé trois cartons jaunes, et par le jeu du report de la commission de discipline, il a été suspendu non pas pour le match face à Toulouse mais bien pour celui face au PSG. L’OM a confirmé ce vendredi que la commission fédérale avait enregistré ce jeudi la suspension de Mbemba à compter du 20 février. Il sera donc absent pour le prochain OM-PSG en Ligue 1, le dimanche 26 février.

Chancel Mbemba s’était confié sur son avenir à l’OM mais aussi sur ses ambitions lors d’une interview pour La Provence.

« Je ne suis pas satisfait. Mais j’ai montré mes qualités car beaucoup de gens ici en France ne me connaissaient pas. Je n’ai rien fait ici encore. Ce n’est pas terminé. Quand je ne gagne rien, je ne suis pas content. Quand j’aurais une médaille, je serais satisfait. Collectivement, on a besoin de finir premier. Personnellement, j’ai besoin de gagner des titres. Je veux le faire ici, je veux pouvoir le dire. J’aime les défis. Ce ne sera pas facile, mais on va essayer. » Chancel Mbemba – La Provence – 26/12/2022

Ça fait mal, mais on vit avec — Mbemba

L’ancien joueur de Porto s’est confié sur l’élimination cruelle de l’OM lors du match retour à domicile contre Tottenham (1-2). Un évènement qui a fortement impacté l’état d’esprit du natif de Kinshasa.

« C’est dommage. Ça fait mal, mais on vit avec. C’est un manque de concentration, de communication. L’équipe a besoin de feeling avec tout le monde, il faut bien gérer, avoir de l’expérience. Sur ce match contre Tottenham, on a manqué d’expérience. Pour moi, ça fait partie des grandes déceptions de ma carrière. Je ne pleure jamais, mais ce jour-là, les larmes coulaient à l’intérieur. » Chancel Mbemba – La Provence – 26/12/2022

OM : Veretout explique ses débuts compliqués !

Arrivé à l’OM contre 12 millions d’euros en provenance de l’AS Roma cet été, Jordan Veretout a mis du temps à s’adapter. Dans un entretien accordé au média Maritima, le milieu de terrain revient sur sa préparation tronquée et son temps d’adaptation plus lente que certains de ses coéquipiers.

Quand je suis arrivé à Marseille je n’étais pas prêt physiquement

»Chacun s’adapte différemment. Pendant ma préparation avec l’AS Roma, je me suis rendu compte que j’allais partir. Le coach ne m’a pas fait jouer les matchs amicaux. J’ai fait une préparation sur la pointe des pieds pour ne pas me blesser, ce qui est tout à fait normal. Et quand j’arrive à Marseille je ne suis pas prêt physiquement, même si je n’étais pas blessé et que j’ai enchainé les entrainements. Mentalement et physiquement je n’étais pas prêt à répondre présent tout de suite. Tudor m’a fait confiance. Il a voulu me mettre des minutes dans les jambes pour enchainer et me faire atteindre mon meilleur niveau le plus rapidement possible. Mon adaptation a pris un peu plus de temps que les autres. Il faut laisser le temps au joueur aussi de bien s’adapter. Même si on est dans un métier, où surtout à l’OM, on a pas le temps. J’ai pris mon rythme au fur et à mesure. Le début n’a pas été splendide, mais j’ai quand même fait des bons matchs, même si on attendait plus de moi. Maintenant je suis dans une forme physique très bonne. J’enchaine les matchs. Je me sens très bien avec mes coéquipiers. Aujourd’hui je suis bien dans ma tête, je suis bien physiquement et après sur le terrain on essaie de dérouler. » Jordan Veretout – Source : Maritima (16/02/2023)

OM : Le niveau physique des joueurs impressionne !

L’OM enchaine les matchs avec de l’intensité et de l’envie de jeu. Poussés par Tudor l’équipe continue d’enchainer les bons résultats. Dans la Provence, Serge Conesa (ex préparateur physique OM) loue les qualités de cette équipe.

Il y a de la qualité physique liée au mental

»Je suis impressionné par ce que je vois, ça saute aux yeux que l’équipe est en forme. C’est monté crescendo. Je pense qu’il y a un gros travail de Carlo Spignoli derrière, et l’adhésion des garçons. J’imagine que le travail a été axé sur la répétition des efforts à haute intensité. La vraie débauche est à la perte de balle, un effort intelligent et automatisé chez eux qui limite la dépense d’énergie. Il y a la qualité physique, mais elle est liée au mental : il y a surtout cette envie de faire l’effort, c’est dans leurs gènes. En 2008-09 avec Éric Gerets, on était derniers de Ligue 1 dans les distances totales parcourues, en 2009-10 on est champion, mais on est loin des premiers… On peut avoir des résultats sans être les meilleurs athlétiquement parlant. Il y a les qualités techniques, tactiques ou de finition qui jouent encore plus sur la victoire. » Serge Conesa – Source : La Provence (17/02/2023)