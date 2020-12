Les attaques d’Eyraud contre Malleville, polémique autour des jeunes virés du centre de formation et exode l’été prochain… Les 3 Infos OM du jour

Eyraud s’en prend à René Malleville

Les sorties du président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, sur « le Shack » ont touché beaucoup de monde à Marseille. Et encore, en interne, « JHE » se permet même d’aller bien plus loin…

C’est ainsi que La Provence nous apprend aujourd’hui qu’à la fin de la saison 2018/19, en pleine euphorie suite à la bonne saison réalisée, le président délégué de l’OM s’était lancé dans une imitation de René Malleville lors d’un séminaire avec les cadres du club.

« Il s’est lancé dans une imitation dédaigneuse. Il l’a surnommé le monsieur rougeaud qui hurle devant les caméras » raconte un témoin de la scène au quotidien local.

Lors de ce même séminaire, il avait aussi fait réaliser une vidéo regroupant tous les commentaires négatifs de journalistes contre son projet pour s’en moquer. Bref…

La réponse de RENé Malleville

« Je suis dans mon petit village avec ma femme, tranquille. Je me réveille, j’allume les réseaux sociaux et je vois que Mr Jacques-Henri Eyraud se permet de dire des choses sur mon compte… Je tiens à remercier Alexandre Jacquin (La Provence), mon ami, d’avoir mis cette page et démontré que les journalistes à Marseille, ils en ont ! Je vais te dire Jacques-Henri Eyraud, je suis l’OM depuis 1958, 1959, j’ai connu 26 présidents, 69 entraîneurs, on les a oubliés pour la plupart mais moi, je suis encore là. Et toi, j’espère que tu ne seras plus là dans pas longtemps mais moi et les supporters, on sera toujours là. Le jour où je meurs, je mourrai supporter de l’Olympique de Marseille. Et toi qui te permet de critiquer les supporters, dire des trucs « je ne veux pas de Marseillais, il y en a trop dans le club », tu es vraiment le pire président que j’ai connu sur vingt-six. Tu as compris ? J’en suis presque à demander le retour de Vincent Labrune. Labrune, à côté de toi, c’est le Einstein des présidents de l’OM. » René Malleville – Source : Twitter

OM : En Algérie, la polémique enfle autour des deux joueurs virés du centre de formation !

Cyril Khetir et Mehdi Baaloudj ont été virés du centre de formation de l’Olympique de Marseille. Si le club explique sa décision par un non respect du protocole sanitaire, en Algérie, d’autres hypothèses sont avancées…

Le média local « Liberté » parle par exemple de le thèse en vogue de représailles de Nasser Larguet, ancien directeur de l’académie Mohamed VI au Maroc, suite au choix des deux jeunes joueurs de rejoindre la sélection nationale U20 d’Algérie.

Dans tous les cas, la Fédération Algérienne de Football suit le dossier de près.

Le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, avait opposé une grande résistance pour leur libération

« La FAF est en contact permanent avec les parents des deux joueurs Cyril Khetir et Mehdi Baaloudj. Il faut savoir d’ailleurs que le frère de Khetir est avec nous avec la sélection U17 en stage à Alger. Cependant, je peux vous dire qu’il n’a pas été facile d’avoir l’autorisation de sélectionner Cyril Khetir et Mehdi Baaloudj pour le tournoi de l’Unaf. Le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, avait opposé une grande résistance pour leur libération. Du reste, ils n’avaient pas pris part au premier stage de préparation à cause de l’attitude de ce responsable. Il aura fallu que les parents de ces deux joueurs interviennent et fassent pression pour que nous arrachions les autorisations nécessaires pour leur libération pour le tournoi. Nous avons tous les échanges de correspondances avec l’OM et les autorisations écrites nécessaires à ce sujet conformément aux directives de la FIFA. Maintenant, quand j’entends qu’ils sont licenciés, je ne peux pas m’empêcher de penser au fait que certains ne voulaient pas qu’ils rejoignent la sélection algérienne en Tunisie. J’ai des doutes. » Source interne à la DTN de la Fédération Algérienne de Football – Source : Liberté

Mercato OM : Neuf joueurs sur le départ cet été ?

L’Olympique de Marseille est dans une situation financière extrêmement incertaine en raison de la Covid, de la crise des droits TV en France mais aussi… d’erreurs de gestion sur le long terme. Cet été une large partie de l’effectif pourrait ainsi quitter le navire libre…

En effet, neuf joueurs olympiens sont en fin de contrat en juin prochain. Or, selon L’Équipe, les dirigeants marseillais entendent prendre leur temps sur ces dossiers malgré l’urgence apparente de certains cas. Même sur les prolongations de Florian Thauvin et Jordan Amavi, le quotidien du sport précise que les contacts ne sont pas rompus mais que les propositions concrètes tardent à venir du côté du club.

Pour rappel, voici les neuf joueurs susceptibles de s’engager dès janvier prochain avec le club de leurs choix :