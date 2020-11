Les chiffres qui font mal, l’aveu d’impuissance de Villas-Boas, Luis Henrique… Les 3 infos OM de ce jour !

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi: Les chiffres qui font mal, le terrible aveu d’impuissance d’André Villas-Boas, Luis Henrique mauvais choix stratégique ou impatience…

OM : Les chiffres qui font mal…

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mercredi soir au stade vélodrome contre le FC Porto (0-2). Après sept ans d’absence, le grand retour vire à l’humiliation. Actuellement dernier de leur groupe, avec quatre défaites au compteur, la défense marseillaise a encaissé 9 neufs sans voir l’attaque en inscrire un seul…

Battus face à l’Olympiakos (1-0), Manchester City (0-3) et Porto, par deux fois (3-0, 0-2), les hommes d’André Villas-Boas enregistrent le pire parcours des équipes engagées dans la compétition. Au-delà des treize défaites consécutives dans la compétition, le bilan d’AVB avec son équipe est le pire dans cette Ligue des Champions. Tout le monde a marqué au moins une fois, à l’exception des Marseillais. Le RB Salzbourg une ancienne connaissance compte 1 point glané contre le Lokomotiv Moscou, et a l’honneur d’avoir inscrit 7 buts dans la compétition soit plus que le PSG ou l’Atletico. Sans parler de Ferencvaros le club Hongrois qui a réussi à marquer face à la Juventus ou encore le FC Barcelone.

L’Olympique de Marseille affiche le plus faible total de frappes cadrées (six en quatre matchs). Opta note que l’OM est également la seule formation à compter plus de cartons rouges (expulsion de Leonardo Balerdi contre Porto) que de buts inscrits.

OM : Le terrible aveu d’impuissance d’André Villas-Boas…

Zéro point, zéro but marqué… voici le terrible bilan de l’OM après quatre matchs en Ligue des Champions. Face à un FC Porto moyen, le club olympien vient de perdre 3-0 et 0-2 en offrant la plupart du temps les buts à son adversaire. Après cette défaite, AVB a confié en conférence de presse qu’il n’avait jamais autant préparé des matches que cette double opposition face à son club de cœur. Mais au final rien n’a marché, les joueurs olympiens ont fait illusions quelques minutes et semblent tétanisés et incapables de se révolter…

Bon, on ne peut rien faire sur les treize défaites, elles sont là. On avait déjà touché le fond à Porto, on le touche encore ce soir, mais aujourd’hui, on a tout donné, avec détermination. La première période est équilibrée mais on a beaucoup de malchance, notamment sur le premier but. Les changements ont amélioré les choses. Mais il y a faute sur Amavi avant que le penalty ne soit sifflé. Leo fait une grosse erreur, il n’avait pas besoin de faire faute. À 2-0, c’était fini, même si on a eu quelques occasions avec Dario (Benedetto). La Ligue des Champions, c’est fini pour nous. Je n’ai jamais préparé à ce point deux matches dans ma vie, face à mon équipe de cœur, avec autant d’attention. Mais tout s’est mal passé. (…) Ca peut laisser des traces, ça peut arriver. Pour le moment, pas encore, notre parcours en Championnat reste bon et intact. Mais à chaque fois, c’est plus dur encore. Le pire pour nous, c’est d’entrer dans cette dynamique victoires – défaites. Il faut serrer les dents, dès samedi face à Nantes, pour continuer à rêver à travers le Championnat. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse / L’Equipe (25/11/2020)

Mercato OM : Luis Henrique, mauvais choix stratégique ou impatience?

Titulaire pour la première fois mercredi face au FC Porto, le jeune ailier a eu bien du mal à exister dans un collectif qui ne marche pas. Recruté par l’Olympique de Marseille lors du mercato d’été, l’attaquant brésilien Luis Henrique suscite des interrogations. Notre journaliste Nicolas Filhol, estime qu’il faut laisser plus de temps au joueur de 18 ans pour s’acclimater au football européen…

« Je connais un agent français qui vit en Amérique du Sud et qui connaît très bien tous ces marchés. Il y a une chose qu’il me répète tout le temps. Pour qu’un club européen fasse une bonne affaire, il faudrait recruter un joueur en janvier, le laisser 6 mois d’adaptation à la vie, au football et à ses exigences. Il sera bon 6 mois voire un an plus tard. Luis Henrique débarque en France, dans un club où il a été le seul gros investissement du mercato, et ne joue pas. Tout le monde veut le voir parce qu’il est jeune et en plus brésilien. Sur le peu qu’il a joué on retient quoi ? Une talonnade, une bonne prise de balle, le reste ce n’est pas fou. Je comprends que les gens soient déçus et se posent des questions. Il ne faut pas taper sur Luis Henrique mais attendre et lui laisser du temps. » Nicolas Filhol – Source : footballclubdemarseille.fr (24/11/2020)

