Les clubs qualifiés pour les 16ème , les dotations olympiennes, et la nouvelle demande du président de Trélissac… Les 3 infos OM de ce lundi !

Les qualifiés pour les 16è de finale de Coupe de France, les dotations de l’OM pour les clubs partenaires, et la nouvelle demande du président de Trélissac… Les 3 infos OM de ce lundi !

Coupe de France : On connait (presque) tous les qualifiés et donc potentiels adverssaires de l’OM en 16e !

L’OM s’est qualifié dans la douleur dimanche après midi face à Trélissac en 32e de finale de Coupe de France. Les marseillais joueront donc le prochain tour le weekend du 18 et 19 janvier prochains. Voici la liste des clubs qualifiés.

Avant le tirage au sort ce lundi soir, l’on connait 31 des 32 qualifiés pour les 16e de finale de Coupe France. Il reste encore une rencontre entre Rouen et Metz ce lundi à 20h55. En attendant le résultat de ce match, l’OM est entouré de 14 clubs de Ligue 1, seulement 4 de Ligue 2 et 2 de National. Il y a aussi 5 clubs de National 2 et 4 de National 3 dont l’Athletico Marseille. Et enfin la surprise, le petit poucet reunionais dans lequel Dimitri Payet est passé, la Jeunesse sportive Saint-Pierroise club de Régional 1.

Voici la liste complète des 31 qualifiés en attendant Rouen vs Metz :

Ligue 1

Bordeaux, Nantes, Monaco, Nîmes, Strasbourg, Rennes, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier, Marseille, Lille, Nice, Dijon, Angers, Paris

Ligue 2

Paris FC, Caen, Lorient, Nancy

National

Pau, Red Star

National 2

Granville, Belfort, St Pryvé St Hilaire, Angoulême, Epinal

National 3

Gonfreville, Athletico Marseille, Prix les Mézières, Limonest

Régional 1

St Pierroise (Réunion)

Les résultats des 32e de finale

Bordeaux (L1) – Le Mans (L2) : 2-0

Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N2) – Toulouse (L1) : 1 – 0

Rennes (L1) – Amiens (L1) : 0 – 0 (5 t.a.b à 4)

Red Star (Nat) – Chambly (L2) : 2 – 1

Athletico Marseille (N3) – Rodez (L2) : 2 – 1

Sablé-sur-Sarthe (N3) – Pau (Nat) : 2 – 2 (2 t.a.b à 4)

Belfort (N2) – Montceau (N3) : 3 – 0

Angoulême (N2) – Challans (N3) : 3 – 1

Bourg-en-Bresse (Nat) – Lyon (L1) : 0 – 7

Stade Briochin (N2) – Gonfreville (N3) : 1 (3) – 1 (4)

Tours (N3) – Nîmes (L1) : 2 (2) – 2 (4)

Le Portel (N3) – Strasbourg (L1) : 1-4

AS Monaco (L1) – Reims (L1) : 2-1

Fabrègues (N3) – Paris FC (L2) : 0-2

Bayonne (N3) – Nantes (L1) : 0-2

Niort (L2) – JS Saint-Pierroise (R1) : 1-2

FC Guichen (N3) – Caen (L2) : 1-2

Versailles 78 (N3) – US Granvillaise (N2) : 1-2

Bordeaux (L1) – Le Mans (L2) : 2-0

Trélissac (N2) / OM (L1) : 1-1 a.p. (tab: 2-4)

Lorient (L2) / Brest (L1) : 2-1 (a.p.)

Reims St-A (R1) / Montpellier (L1) : 0-1

Raon l’Etape (N3) / Lille (L1) : 2-3

Bastia Borgo (N) / Saint-Etienne (L1) : 0-3

Dieppe (N3) / Angers (L1) : 1-3

Hombourg (R3) / Prix-les-M (N3) : 0-3

Valenciennes (L2) / Dijon (L1) : 1-2

Nice (L1) / Fréjus (N2) : 2-0

Limonest (N3) / Le Puy (N) : –

Entente SSG (N2) / Epinal (N2) : 0-1

Grande-Synthe (N3) / Nancy (L2) : 0-1

Linas (N3) / PSG (L1): 0-6

Rouen – Metz – ce lundi à 20h55

Le véritable montant des dotations offertes par l’OM à ses clubs partenaires !

L’Olympique de Marseille n’a pas laissé sa part de la recette à Trélissac hier soir lors du match de 32ème de finale de Coupe de France opposant les deux équipes. Pour se défendre, le club marseillais a mis en avant dans un communiqué publié sur son site l’effort qu’il faisait au quotidien pour le « développement du football amateur grâce notamment à son programme « OM Next Génération. » » Si le programme va bien au delà des dotations financières en direction des clubs amateurs, les informations circulant à ce sujet sont généralement incomplètes.

5 000 euros. Voilà la somme officielle communiquée concernant les dotations que l’Olympique de Marseille verserait aux clubs amateurs dans le cadre du programme « OM Next Generation. » Nous sommes en mesure de vous affirmer que ces dotations peuvent être d’un montant largement supérieur. Trois fois supérieur pour être exact.

Le club professionnel a en effet instauré un système de notation concernant ses clubs partenaires. En fonction d’un certain nombre de facteurs (nombre de joueurs signalés au club, nombre de jeunes signant à l’OM, contrat de partenariat avec Puma, etc), les clubs amateurs engrangent des points leur permettant d’obtenir in fine une meilleure dotation.

Trois stades de dotations : 5 000, 10 000 et 15 000€

« Au départ c’était une dotation de 5 000 euros pour tous les clubs mais elle a été revue à la hausse selon des critères précis (nombre de jeunes qui signent à l’OM dans la saison en cours, nombre d’éducateurs diplômés, la qualité de la structure de manière générale). La dotation peut aller jusqu’à 15 000 euros (trois stades de dotations : 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros). Sur cette saison, nous avons touché 15 000 euros grâce à un petit qui nous a filé entre les doigts avant l’âge prévu (14 ans). Malheur sportif, petit bonheur financier. Les cartes sont redistribuées chaque année. » Serge Obre, directeur sportif Burel FC – Source : FC Marseille

Dans les jours à venir, nous vous proposerons sur Football Club de Marseille un dossier complet sur la formation à l’OM.

Mourad Aerts et Azir Said Mohamed Cheik

Coupe de France : La demande du président de Trélissac à l’OM !

Nouvel épisode dans la polémique de la recette… Le président de Trélissac a fait une demande à l’Olympique de Marseille.

Après avoir pesté contre le président de l’Olympique de Marseille pour ne pas avoir céder sa part de la recette des 32es de finale de Coupe de France, Fabrice Faure, le président de Trélissac a publié un communiqué sur le compte Twitter du club amateur.

[ Communiqué de presse ]

[ Communiqué de presse ]

si TrelissacFC rend la recette du 8e TOUR, je pétitionne avec eux — FAUVEL

Le président de Bergerac, adversaire de Trélissac lors du 8e tour de Coupe de France a ajouté son grain de sel sur le réseau social… Les deux clubs amateurs se sont partagé la recette lors de cette rencontre. L’occasion de faire une petite blague sur Twitter.

