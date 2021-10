Les couleurs du prochain maillot dévoilées, le départ d’Almada, et l’aveu de Gerson… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi: Des indices sur le maillot home, Almada vers Atalanta, et Gerson se confie…

OM: Les couleurs du maillot domicile 2022-23 dévoilées ?

Cette saison, le maillot domicile style rétro est plutôt plébiscité par les supporters de l’Olympique de Marseille. Pour le prochain exercice, Puma devrait à nouveau miser sur le côté historique…

Associé avec l’Olympique de Marseille depuis le 1er juillet 2018, l’équipementier Puma a pris la relève d’Adidas pour s’occuper des nouveaux maillots du club phocéen chaque saison. L’OM et Puma se sont mis d’accord sur un contrat d’une durée de 5 ans avec 15 millions d’euros par an.

D’après le site très bien renseigné sur le sujet Footy Headlines, le prochain maillot de l’OM domicile de la saison 2022-23 sera aux couleurs de celui des années 70-80 époque Marcel Leclerc, un bleu bien plus foncé qu’aujourd’hui.

OM Mercato: Thiago Almada va quitter Vélez en janvier !

Le club américain était passé à deux doigts d’enrôler la pépite argentine l’été dernier mais le manque de temps pour finaliser son visa de travail l’en avait empêché. En revanche, il devrait bien rejoindre les Etats-Unis cet hiver comme il vient de l’annoncer…

Amine Harit a signé à l’OM à la fin du mercato estival. Mais le premier choix, de Pablo Longoria à ce poste, était sans doute Thiago Almada. Le jeune espoir du football argentin et mondial de 20 ans était pendant un temps une volonté marseillaise. En revanche, la somme réclamée par son club Vélez (15 millions hors bonus) avait découragé la direction de l’OM.

Mais il y avait aussi l’Atlanta United sur le coup. D’ailleurs, c’était bien là-bas qu’il devrait s’engager pour quatre ans cet hiver comme il l’a affirmé au micro de Tyc Sport. Malgré tout, il insiste sur le fait qu’il souhaite y jouer un an avant de rejoindre l’Europe. L’Olympique de Marseille devra encore patienter, avant de signer la pépite argentine…

Tout est en bonne voie pour décembre ou janvier — Almada

« C’était sur le point d’arriver il y a quelques mois, mais c’était un peu tard. Tout est en bonne voie pour décembre ou janvier. J’y ai pensé avec ma famille et mon représentant. Je veux faire une bonne saison et avoir l’opportunité d’aller en Europe. » Thiago Almada— Source: Tyc Sport (28/10/21)

« Thiago Almada confirme l’avance du 31/08. jouera dans #AtlantaUnited dès janvier. Tout a été convenu entre le club MLS et #Velez . Il signera son contrat de quatre ans une fois qu’il aura résolu un problème de papier. » German Grova— Source: Twitter (28/10/21)

OM : Gerson l’avoue, « j’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment »

Ce vendredi, le brésilien Gerson était en conférence de presse avant le déplacement à Clermont. Le milieu de terrain a évoqué sa situation et les critiques à son égard.

« C’est pas toujours facile, j’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment. Il faut que je sois plus concentré sur le football et avoir l’esprit libéré pour vous montrez le vrai Gerson. Je sais que je suis critiqué, mais je dois me servir de ça pour relever la tête… Les critiques dans le football c’est normal. Le prix de mon transfert est élevé, c’est donc normal que les attentes soient élevées. Les critiques des supporters j’en prend note, c’est des gens passionnés qui payent des maillots et des places. » Gerson – source : Conférence de presse (29/10/2021)

