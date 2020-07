Les dernières déclas d’Ajroudi et rumeurs mercato… Les 3 Infos OM du jour

Vente OM – Ajroudi : »Je suis confiant… Je laisse les banquiers faire »

Alors que le clan McCourt insiste pour rapeller que l’OM n’est pas à vendre, le porteur du projet de rachat, Mohamed Ajroudi affiche sa confiance… Un beau jeu de poker menteur.

La porte-parole de l’homme d’affaires américain Franck McCourt répète inlassablement que le club n’est pas à vendre. Elle l’a une nouvelle fois affirmé à l’Equipe : « Il n’y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n’est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation. »

McCourt estime qu’il a affiché sa volonté de conserver le club se portant garant lors du passage devant la DNCG. Pour autant, du côté de Mohamed Ajroudi, on affiche toujours la même volonté…

Il faut laisser du temps au temps — Ajroudi

« Vous savez, on a chargé deux banques de travailler, je suis confiant. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu’ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça. Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un acheteur et un vendeur. Je laisse les banquiers faire. C’est tout. C’est un plaisir de faire des affaires dans le sport. On ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement. » Mohamed Ajroudi – source : L’Equipe (15/07/2020)

