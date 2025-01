Les détails financiers des transferts Gouiri / Brassier, des absents face à Lyon et une nouvelle piste… Les 3 infos OM de ce vendredi

Voici les 3 infos OM de ce vendredi :

19 + 3M€ pour Gouiri ! Nouveau prêt de Brassier à Rennes !

L’OM a conclu l’arrivée de Amine Gouiri, tandis que Lilian Brassier rejoint Rennes via un prêt avec obligation d’achat. Voici les détails financiers donnés par Fabrice Hawkins journaliste pour RMC.

L’OM a finalisé l’arrivée de l’attaquant Amine Gouiri et le départ de Lilian Brassier vers Rennes. Selon les informations du journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, ces deux transferts ont été structurés de manière spécifique pour répondre aux besoins des clubs. « Pour Gouiri, l’OM a conclu un transfert estimé à 19 millions d’euros, avec en plus 3 millions d’euros de bonus. »

🚨Amine Gouiri arrive à l’OM / Lilian Brassier à Rennes ✅ ➡️ Le montage des deux opérations 🔹Pour Gouiri : transfert de 19M€ + 3M de bonus 🔹Pour Brassier : Rennes le récupère aux mêmes conditions que ce qui avait été négocié entre l’OM et Brest à savoir un prêt avec une… pic.twitter.com/dcOQ8tPG5J — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 31, 2025

Concernant Lilian Brassier, Rennes récupère le défenseur sur les mêmes conditions que celles négociées entre l’OM et Brest, c’est-à-dire un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 12 millions d’euros. « Cela implique que l’OM et Brest ont dû annuler le prêt initial pour que cette opération puisse aboutir. » Cette manœuvre permet à Rennes de sécuriser la signature du joueur tout en respectant les accords financiers préétablis avec l’OM. Ces mouvements permettent aux deux clubs de renforcer leurs effectifs, avec un Gouiri qui viendra apporter sa jeunesse et son talent à l’attaque de l’OM, tandis que Rennes ajoute un élément défensif solide en la personne de Brassier.

Kondogbia et Harit toujours blessés

Roberto De Zerbi doit faire avec des blessés mais aussi un départ mercato avant le match de dimanche comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Voici un point sur l’état du groupe de l’OM avant le match contre Lyon.

Avant son prochain match contre Lyon, l’OM se présente avec quelques absences notables dans son groupe. Geoffrey Kondogbia et Amine Harit, tous deux blessés au mollet, étaient une nouvelle fois absents lors de la séance d’entraînement ce matin à la Commanderie. Rmc précise :« Ils continuent leur rééducation, mais leur retour reste incertain pour le match à venir, » a précisé l’équipe médicale du club.

De son côté, Lilian Brassier, qui est sur le point de finaliser son transfert vers Rennes, n’était pas présent à Marseille. Cela confirme que le défenseur est désormais proche de quitter l’OM, après avoir trouvé un accord avec le club breton pour un prêt avec option d’achat. Cette absence marque un dernier jour à l’OM pour Brassier, dont le départ semblait inéluctable ces dernières semaines.

Brassier file à Rennes, Meité absent de l’entrainement

Bamo Meïté, qui avait été blessé, ne faisait pas partie du groupe aujourd’hui, il pourrait quitter l’OM avant la cloture du mercato. En revanche, le jeune Alexi Koum, qui avait manqué plusieurs semaines de compétition, a fait son retour sur les terrains d’entraînement. Amine Gouiri arrivé ce vendredi devrait faire partie du groupe pour le match de dimanche.

L’OM devra donc composer avec ces absences pour son prochain match, mais espère pouvoir compter sur ses forces en présence pour affronter Lyon dans les meilleures conditions possibles.

Amadou Koné pour remplacer Ismaël Koné ?

Si l’OM a remplacé Elye Wahi par Amine Gouiri et qu’un défenseur central gauche est recherché, le milieu de terrain pourrait bouger. En effet, Ismaël Koné est annoncé partant et pourrait être remplacé par un jeune talent du Stade de Reims.

L’Olympique de Marseille explore activement des options pour renforcer son milieu de terrain. Parmi les jeunes talents qui attirent son attention, Amadou Koné, le milieu de terrain ivoirien du Stade de Reims, figure en bonne position. À seulement 19 ans, Koné est considéré comme l’une des promesses les plus excitantes du football français. Selon l’Equipe, « la direction sportive de l’OM réfléchit sérieusement à l’idée de faire une offre pour le recruter. »

Marseille aime beaucoup le profil d’Amadou Koné (Reims) dans sa recherche d’un milieu de terrain #Mercato https://t.co/ZLg6io3kCk — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 31, 2025



En parallèle, l’OM est également en pleine réflexion concernant l’avenir de Ismaël Koné (22 ans), son milieu international canadien. Ce dernier pourrait quitter le club cet hiver, avec des clubs d’Allemagne et d’Espagne intéressés par ses services. Cela pousse l’OM à chercher des renforts au milieu de terrain, et Amadou Koné pourrait être la solution. Koné a déjà montré de belles choses cette saison en Ligue 1, disputant 11 matchs, dont 5 comme titulaire. Son profil technique et sa capacité à se projeter vers l’avant séduisent la direction marseillaise, qui suit son évolution depuis plusieurs mois.

Reims veut 12M€ ?

Le Stade de Reims ne bradera pas son joueur. Le club champenois attend une offre avoisinant les 12 millions d’euros pour laisser partir son jeune talent, qui est sous contrat jusqu’en 2028. Cette somme pourrait être un obstacle pour l’OM, mais le club marseillais semble prêt à investir dans ce milieu prometteur, capable de s’imposer à moyen terme dans l’entrejeu de l’équipe.

Concurrence avec la Fiorentina pour Fagioli

Outre cette piste, l’OM reste également sur la piste Fagioli, le milieu italien de la Juventus. Toutefois, la priorité semble être donnée à des jeunes talents comme Amadou Koné, qui représentent à la fois une valeur ajoutée immédiate et un potentiel de revente à long terme.