Les deux points noirs de la saison de l’OM !

Le président de l’OM Pablo Longoria était lundi au centre RLD afin de proposer une conférence de presse en forme de bilan de la saison écoulée. C’était l’occasion pour l’équipe de Football club de Marseille de débriefer aussi la saison olympienne hier dans DFM.

Hier sur le plateau de DFM les journalistes de Football club de Marseille ont donné leur avis sur la saison 2022-2023 de l’OM. Mourad Aerts voit deux gros points négatifs à la saison du club, les matchs contre Tottenham et Annecy.

Tottenham, l’erreur de Tudor

« Pour moi il y a deux gros points noirs dans cette saison. Il y en a un qui est défendable, c’est donc le match face à Tottenham où tu te dis que jusqu’à la dernière minute joue la qualification en Ligue des champions. Si tu veux tu peux défendre (Tudor) en disant : c’est avoir de l’ambition d’essayer de se qualifier pour la Ligue des champions plutôt que de sauver l’Europa League. Là je pense que c’est l’erreur de Tudor parce que s’il met un 2e défenseur c’est sûr que Kane ne va pas au but, précise Mourad. C’est le gros point noir de la saison Tudor c’est-à-dire qu’il aurait dû mieux gérer ça, simplement respecter le fait d’être au moins en Europa League et continuer à jouer la qualification et mettre juste un 2e central. »



Annecy , faute aux joueurs

« Annecy c’est l’erreur des joueurs parce que normalement si tu as ce niveau de joueur c’est interdit même si tu n’as zéro indication tactique c’est interdit de perdre. Il y a eu vraiment un relâchement, un moment où les mecs se sont dit on est qualifiés. Je les vois (les joueurs) revenir des vestiaires et je me dis : qu’est-ce qu’ils font ? Et ça ce sont les joueurs parce que tu n’as pas besoin de coach pour battre Annecy à domicile dans un Vélodrome qui est plein. En plus après cette première période où tu avais justement travaillé sur le fait que la défense d’Annecy était haute et que tu marques justement en les prenant à revers sur cela. Donc le coach a fait son boulot et les joueurs se sont juste dit c’est bon on est qualifiés et ça c’était insupportable. »