Les Dodger’s s’en prennent à Sampaoli, possibles sanctions pour l’OM et l’aveu de Lirola… Les 3 infos de ce samedi !

OM : Les Dodger’s remontés après ce « manque de respect » de Sampaoli !

Depuis quelques matchs, le capitaine de l’Olympique de Marseille Steve Mandanda n’est plus titulaire. Jorge Sampaoli préférant aligner Pau Lopez. Une situation qui déplaît fortement au club de supporters des Dodger’s, comme ils l’ont faits savoir via un communiqué sur Twitter…

Alors que les Dodger’s se disent ravis du nouvel élan de l’OM depuis le départ de Jacques-Henri Eyraud et l’arrivée de Pablo Longoria, le groupe de supporters marseillais ne comprend cependant pas la mise à l’écart du capitaine de l’équipe, Steve Mandanda. Selon eux, l’explication sportive donnée par Sampaoli ne justifierait pas sa place de numéro 2.

« La mise à l’écart de Mandanda ? Un manque de respect » — Dodger’s

« Seul bémol dans un ciel à nouveau bleu, la mise à l’écart de Steve Mandanda, par Sampaoli. Sachant que les seuls critères sont sportifs, comment expliquer cette situation ? Mandanda a toujours été exemplaire, comme joueur, comme équipier, et surtout, exemplaire comme capitaine de route. C’est un manque de respect, d’autant qu’aucune explication logique ne vient justifier cette décision. Espérons simplement que la longue histoire qui le lie à l’OM ne se terminera pas sur cette note négative. Il Fenoméno mérite mieux que cette fin dans l’anonymat » Dodger’s — Source: Twitter (01/10/21)

Ligue Europa : Des sanctions à venir pour Galatasaray… et l’OM ?

Alors que l’Olympique de Marseille a concédé le match nul face à Galatasaray jeudi soir en Europa League, la rencontre a été marquée par des incidents entre les supporters des deux équipes. Et selon le quotidien L’Équipe, l’UEFA pourrait sanctionner les deux clubs…

Opposé à Galatasaray pour la deuxième journée d’Europa League, l’OM n’a pas pu se défaire du club turc au Stade Vélodrome (0-0). Toutefois, le match a dû être interrompu juste avant la pause à cause d’incidents entre le parcage visiteur et le Virage Nord. Des jets de fumigènes et de bouteilles ont été aperçus. Une situation qui aurait dû entraîner la fin de la partie selon Jorge Sampaoli, présent en conférence de presse hier : « Le match d’hier aurait du s’arrêter, il faut que les familles viennent au stade tranquillement. Je suis pour des sanctions graves, ce qui s’est passé hier c’est une honte pour le football ».

Des sanctions pourraient être infligées à l’OM !

En effet selon les informations du journal L’Équipe, l’Olympique de Marseille pourrait être l’objet d’une procédure disciplinaire et pire, subir des sanctions de la part de l’UEFA pour les incidents survenus entre les supporters. Il ne serait pas impossible que la nature des sanctions soit financière.

OM : Lirola révèle ce qui a changé pour lui par rapport à l’année dernière…

Interviewé par le site officiel de l’Olympique de Marseille, Pol Lirola est revenu sur son placement sur le terrain.



Lors d’une interview réalisée par l’Olympique de Marseille, Pol Lirola a été questionné sur son utilisation tactique par Jorge Sampaoli. Et l’Espagnol semble s’épanouir dans ce rôle plus offensif.

« 𝗡𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝘀𝗼𝘂𝗱𝗲́𝘀 𝗲𝘁 𝗮𝘃𝗼𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗰𝗼𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗱𝘂 𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗶𝗿 𝗮𝘂𝘅 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗠 » 💙 L’intégralité de l’interview de @lirola_kosok 🇪🇸 est disponible sur 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 👉 https://t.co/YuyEqTDD0u pic.twitter.com/i2iyr9xJcg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2021

« Je peux aussi monter sur les ailes et montrer le meilleur de mes qualités » – Pol Lirola

« Je suis très heureux parce que je me sens ici chez moi. Je ne peux rien demander de plus : l’équipe est en forme et j’espère que ça va continuer ainsi. Nous sommes un groupe extraordinaire, composé de joueurs sensationnels. Et ça se voit sur le terrain. Nous sommes tous très soudés et nous avons à cœur de donner du plaisir aux fans de l’OM qui nous apportent un soutien incroyable dans le stade (…) Les matchs à l’Orange Vélodrome ont été incroyables. Je ne les oublierai jamais. Je n’ai jamais vécu une telle expérience en jouant à domicile. Il faut y être pour le croire ! Mon rôle dans l’équipe est différent de celui de l’année dernière : je joue toujours milieu de terrain, mais je peux aussi monter sur les ailes et montrer le meilleur de mes qualités » Pol Lirola – Source: Olympique de Marseille (24/09/2021)