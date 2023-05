Les éléments essentiels de l’alimentation des sportifs 

Pour les sportifs, prendre bien soin de leur alimentation est crucial afin d’améliorer leurs performances et de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Mais, c’est également d’une importance capitale dans la prévention des blessures ainsi que la récupération. L’alimentation des sportifs doit être saine, diversifiée, équilibrée et surtout non carencée.

Consommer plus ou moins de protéines ?

Les protéines sont essentielles à l’organisme. Cependant, vous devez adapter votre apport calorique en fonction de la discipline sportive que vous pratiquez, et en tenant compte de vos objectifs. Par exemple, si vous désirez perdre du poids, la quantité de calories que vous consommez doit être inférieur à ce que celle que vous dépensez. En revanche, pour une prise de masse, vous avez besoin d’un excès de calories dans votre organisme. Ce qui signifie qu’il vous faut consommer une grande quantité de protéines. Les produits laitiers, les viandes rouges, les poissons, les œufs ainsi que les produits céréaliers et les légumineuses sont d’excellentes sources de protéines.

Pour optimiser votre développement musculaire, vous pouvez aussi vous faire aider par les compléments alimentaires protéinés. Il en existe une large gamme. Vous avez, entre autres, la protéine de caséine de HSNstore qui vous aidera à progresser rapidement. Il s’agit d’une protéine à digestion très lente. Ayant un effet coupe-faim, elle contribue de manière importante à la satiété. La caséine est recommandée en période de sèche et de définition musculaire.

Les glucides, les vitamines et les minéraux

L’alimentation des sportifs doit aussi contenir une quantité suffisante de glucides. Ceux-ci permettent à l’organisme de fournir suffisamment d’énergie aux muscles ainsi qu’au cerveau. Stockés dans le corps sous forme de glycogène, ils assurent, avec les lipides, le bon fonctionnement musculaire pendant les efforts. C’est donc la principale source de carburant du corps.

Les sportifs ne doivent pas non plus négliger leurs apports en minéraux et en vitamines. En effet, ceux-ci protègent les muscles durant l’effort, combattent le stress oxydatif, régulent les fonctions de l’organisme et soutiennent le système immunitaire. Les céréales, les légumes, les fruits et les viandes sont des aliments riches en vitamines E, B, C et aussi en bêta-carotène.

L’hydratation, un point important à ne pas négliger

L’eau est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme, surtout si vous êtes un sportif. Vous devez vous hydrater correctement pour l’atteinte de votre objectif. Hydratation et performances physiques sont en effet étroitement liées. Durant l’effort, l’eau est essentielle pour maintenir une température corporelle idéale et aussi pour transmettre de l’énergie à vos muscles. Vous pouvez ajouter un élément sucré à votre eau si votre effort dure longtemps. Cela facilite l’hydratation tout en évitant la carence en glycogène dans votre organisme.

Après l’effort, vous devez également recharger vos stocks d’eau. Une bonne hydratation après votre séance vous permet aussi d’éviter les courbatures et de diminuer la sensation de fatigue. Cela favorise aussi la régénération musculaire. Pensez ainsi à boire régulièrement de l’eau, et ce, par petites gorgées durant la journée.