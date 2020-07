Les idées proposées au gouvernement pour relancer l’économie de la L1 (dont la vente de la bière dans les stades…)

Particulièrement affectée par la crise du Coronavirus, la Ligue 1 va devoir se réinventer pour relancer son économie. Pour cela le syndicat première ligue a proposé plusieurs pistes !

Malgré les aides de l’état (chômage partiel, exonération de charges…), et la baisse de salaire consentie par de nombreux joueurs, la ligue 1 reste fragilisée par la situation sanitaire en cours. L’absence de stades pleins lors de la reprise va elle aussi peser sur les comptes. Donc pour limiter les pertes, le syndicat première ligue a proposé plusieurs mesures chocs :

VERS UN RETOUR DE LA VENTE DE BIÈRE DANS LES STADES ?

Dans un communiqué publié, Première ligue propose notamment une exonération de charges patronales jusqu’en décembre 2020, une mesure qui permettrait aux clubs d’économiser 150 millions d’euros. Sont également proposés (entre autres) le dégrèvement de la Taxe Buffet, et surtout, le retour de la vente de bière dans les stades ! Interdite par une loi de 1991 (comme le sponsoring d’événements sportifs par des marques d’alcool, que Première Ligue souhaite aussi voir remis en place), le retour de la bière dans les stades permettrait aux clubs d’engranger des recettes supplémentaires à la buvette. Et aussi comme l’ont expliqué 34 députés signataires d’une tribune en 2019, le retour de la bière pour tous permettrait de « remettre les loges et les buvettes a égalité ». Pour l’instant, rien n’a été adopté. Mais les discussions vont sans doute être animées dans les prochaines semaines !