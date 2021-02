Les incroyables questions de l’Agora OM d’Eyraud…

Avec l’initiative Agora OM, le club veut redéfinir le terme « supporterisme » et a balancé un questionnaire aux supporters… Et cela n’a pas manqué de faire réagir.

Comme si la situation à l’OM n’était pas assez catastrophique, la direction a décidé de lancer le projet Agora OM ce lundi après-midi. Dans un communiqué signé de la main d’Hughes Ouvrard, on peut y lire que le club désire redéfinir le terme « supporterisme » en communiquant avec ses fans.

Un questionnaire a été envoyé ce vendredi à certains supporters ce vendredi. Ayant fuité sur les réseaux sociaux, il n’a pas manqué de faire réagir pour plusieurs raisons. La première est évidemment la teneur des questions qui est très axée sur le mécontentement des supporters et sur la légitimité ou non de le montrer lors des matchs ou manifestations organisées.

Autre fait qui a « choqué » les supporters marseillais, c’est le fait que l’appartenance à un groupe ne permette pas d’aller au bout du questionnaire. Un fait qui a scandalisé de nombreux suiveurs de l’Olympique de Marseille sur Twitter.

(Référence tweet précédent)..à vérifier mais il semblerait que si on déclare appartenir à un groupe de supporters le questionnaire s’arrête net ..ca biaiserait bien des choses mais ça me paraît un peu gros et tellement grotesque que..que à vérifier .. #AgoraOM

