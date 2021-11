Les plus beaux souvenirs de Payet sous le maillot de l’OM

Dimitri Payet s’est confronté aux questions de l’Olympique de Marseille ce mercredi sur la chaîne Twitch du club. Le milieu offensif a donné ses deux plus beaux souvenirs sous le maillot marseillais…

Auteur d’un énorme début de saison, Dimitri Payet a cité ses deux plus beaux matchs avec l’OM. Tout d’abord face au Leipzig dans un vélodrome en fusion, le Réunionnais marque un but magnifique d’un extérieur du pied incroyable. L’Olympique de Marseille s’impose 5-2 et se qualifie pour les demi-finale de Ligue Europa.

Ensuite, la victoire face au Lyon de Rudi Garcia qu’il avait critiqué quelques jours avant en conférence de presse. Le numéro 10 marseillais assume sur le terrain, et marque un doublé, ce qui permet aux hommes de Villas-Boas de s’imposer 2-1.

Mes plus beaux matchs sous le maillot de l’OM, face à Leipzig et Lyon– Payet

« Mes plus beaux matchs sous les couleurs de l’OM, c’est bien évidemment contre Leipzig en Europa League et contre Lyon en championnat. » Dimitri Payet— Source: Twitch (11/11/21)

Dans cette équipe, Payet est devenu irremplaçable

Dans notre dernier Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur la place de Dimitri Payet dans l’effectif de l’OM. Statistiquement, il est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’effectif de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison avec 6 buts et 2 passes décisives. Selon lui, si le numéro 10 n’est pas là, il manque quelque chose dans l’animation offensive des Marseillais.

« Tu as l’OM avec Payet, et l’OM sans. Quand Payet est sur le terrain, l’adversaire a peur, même techniquement le niveau c’est pas le même. L’organisation, l’animation sont différentes. Quand il est là tu sais les mouvements qu’il faut faire autours de lui, sans lui tu n’as pas de meneur de jeu. Je n’ai pas trouvé d’autres Marseillais capable de faire ce que Payet fait, comme Harit. Dans cet effectif là, il est irremplaçable. Il ne peut pas rayonner a toutes les rencontres, ses coéquipiers doivent être capables mais ne le sont pas. Son retour défensif face à Metz est dingue. » Jean-Charles de Bono— Source: FCM (09/11/21)

Il sent très bien le football– Galtier

« Je suis convaincu qu’avec le temps, il est devenu un leader de vestiaire, mais il a toujours cette passion pour le jeu. Il sent très bien le football, il a une lecture très précise du match et de l’endroit auquel il doit se trouver pour être très efficace. Et il a ajouté à la passion du jeu l’envie de gagner. » Christophe Galtier— Source: TF1 (09/11/21)