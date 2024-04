Les regrets de cet ex OM de la saison dernière « à Marseille j’étais heureux » ! C’est confirmé pour les supporters marseillais et ces deux joueurs qui manquent beaucoup à Gasset ! Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : Les regrets de ce joueur de l’OM la saison dernière « à Marseille j’étais heureux » ! C’est confirmé pour les supporters marseillais ! Ces deux joueurs qui manquent beaucoup à Gasset !

Les regrets de ce joueur de l’OM la saison dernière « à Marseille j’étais heureux » !

Passé par l’Olympique de Marseille en 2023, Nuno Tavares, formé à Benfica, aura le « cœur partagé » ce soir à l’occasion du quart de finale aller de Ligue Europa. Dans une interview accordée à L’Équipe, le latéral gauche prêté à Nottingham Forest est revenu sur son passage dans le club olympien où il garde un bon souvenir.



Auteur d’un passage remarqué à l’OM, Nuno Tavares, formé à Lisbonne, suivra avec intérêt le quart de finale de Ligue Europa qui oppose Benfica à Marseille. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le joueur de Nottingham Forest a évoqué son passage dans le club phocéen.

L’OM, ça a été le meilleur moment de ma carrière

« Oui, ça a été le meilleur moment de ma carrière. J’ai eu des stats intéressantes. En France, le football est plus physique, plus rapide qu’au Portugal, a affirmé Tavares. Ce n’est pas aussi « compétitif » que le Championnat anglais, mais j’ai beaucoup aimé le foot français pour son intensité. C’est toujours différent quand un club et un entraîneur vous font confiance, parient sur vous. Igor Tudor est l’entraîneur qui m’a accordé le plus sa confiance avec Jorge Jesus. (…) À Marseille j’étais heureux. Je me suis senti un peu comme à Lisbonne. Les rues, les gens, certains endroits : par bien des aspects, les deux villes se ressemblent, et j’ai adoré Marseille. Le stade de Benfica est plus joli mais l’ambiance est encore plus forte, plus intense au Vélodrome. Je ressentais le même lien avec le public. Au quotidien, les fans sont avec toi, te poussent. Je crois qu’il y a peu d’endroits où on retrouve ça. (…) Je me suis très bien senti à Marseille comme à Benfica, où j’ai été formé, où j’ai débuté chez les pros, et qui a été comme ma deuxième maison. Alors, j’aurai le coeur partagé. Espérons que ce soient deux bons matches et que le meilleur gagne », a-t-il ajouté.

C’est confirmé pour les supporters marseillais !

Ce jeudi soir se joue le quart de finale aller d’Europa League à Lisbonne entre l’OM et Benfica. Les supporters marseillais devraient pouvoir entrer dans le stade !

Après quelques jours de flou et d’incompréhension, les supporters sont fixés ! Ils devraient pouvoir entrer dans le stade ce jeudi soir pour encourager leur équipe à Lisbonne contre Benfica. D’après RMC, l’issue positive devraient arriver !

❗️Les supporters marseillais devraient pouvoir entrer dans l’Estadio da luz ! On se dirige en effet vers une issue positive, les autorités françaises auraient revu leur position.

L’entourage du ministre de l’Intérieur affirme d’ailleurs à l’AFP qu’il n’y aura pas d’interdiction… pic.twitter.com/IiibmXvsz1 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 11, 2024

Je ne peux assurément pas accepter cette situation… je n’assisterais pas à la rencontre de demain par solidarité envers nos supporters

La préfecture des Bouches du Rhône a publié un arrêté interdisant aux supporters du Benfica de venir à Marseille. Conséquence, le club portugais a annulé tous les billets des supporters marseillais attendu à Lisbonne. Une situation que Pablo Longoria veut faire évoluer ! Dans un communiqué publié sur le site officiel de l’OM, le président Pablo Longoria a été clair, si les supporters marseillais ne vont pas au stade de la Luz, ce dernier n’ira pas non plus.

« La Coupe d’Europe est à n’en pas douter le sel de notre passion. En tant que dirigeants de clubs, en tant qu’entraineurs, en tant que joueurs. Mais aussi et surtout en tant que supporters et passionnés de football. Tous, depuis le terrain ou depuis les tribunes, nous aspirons à vivre les émotions que procure un match de coupe d’Europe. Suivre notre équipe de cœur à l’étranger, découvrir une autre culture, une autre langue, un autre stade, un autre football tout en se mesurant à des clubs historiques à l’échelle européenne : quoi de plus stimulant et générant plus de fierté ? Surtout lorsque l’on porte le blason de l’OM sur notre costume, notre survêtement, notre maillot ou nos drapeaux. En tant que Président de l’Olympique de Marseille et garant d’une institution qui disputera demain le 10e quart de finale de coupe d’Europe de son histoire, je ne peux pas accepter que nos supporters, qui ont consenti d’énormes sacrifices pour venir jusqu’au Portugal, ne puissent accéder à la tribune visiteurs pour assister à une rencontre que nous attendons tous avec impatience dans cette saison si difficile. Je ne peux accepter une situation qui serait d’autant plus regrettable qu’elle contribuerait à accroitre le risque sécuritaire entourant les milliers de supporters de l’OM qui se retrouveraient à la porte de l’Estádio da Luz. Après m’être investi personnellement auprès de toutes les parties impliquées et influentes dans l’organisation de ce double quart de finale, je ne peux assurément pas accepter cette situation. Et si nous devions en arriver là, je n’assisterais pas à la rencontre de demain par solidarité envers nos supporters mais également par opposition au caractère injuste de cette situation face à laquelle chacun doit assumer ses responsabilités. Malgré le temps déjà perdu, j’estime qu’il est encore possible de revenir à la raison et de prendre les bonnes décisions. »

Ces deux joueurs qui manquent beaucoup à Gasset !

En conférence de presse avant le match de quart de finale de Ligue Europa face à Benfica, le coach de l’OM Jean Louis Gasset s’est exprimé en conférence de presse. Il a évoqué l’absence d’Ismaila Sarr et Jonathan Clauss blessés…

Jean Louis Gasset a précisé qu’il avait mis en place un système avec Clauss et Sarr afin de laisser Aubameyang partir de la gauche. « En arrivant, j’avais compris un côté droit avec Mbemba, Clauss et Sarr. Je pensais que c’était le bon complément d’Aubameyang, qui aime plus partir de la gauche. Notre droite s’est blessée, il faut qu’on arrive à trouver des solutions. Mais Ismaila Sarr nous manque énormément. »

Un couloir droit décapité !

Gasset : « J’avais construit un côté droit avec Clauss et Sarr, ça aidait beaucoup Aubameyang qui part du côté gauche. Pendant la trêve internationale, notre droite s’est blessé… » #BENOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 10, 2024

