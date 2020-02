Les salaires des joueurs de l’OM dévoilés

Dans son édition du jour, ce vendredi 7 février 2020, le journal l’Equipe a dévoilé les salaires des joueurs des clubs de Ligue 1. On découvre ainsi le classement des 10 joueurs les mieux rémunérés du club marseillais.

Le quotidien sportif français a dévoilé ce vendredi les salaires des joueurs joueurs de ligue 1 et notamment ceux de l’Olympique de Marseille. On remarque ainsi que Kevin Strootman, et Dimitri Payet sont (à égalité) les deux olympiens les mieux payés du club marseillais avec 500 000 euros bruts mensuels. Florian Thauvin arrive juste derrière avec des émoluments atteignants 420 000 euros bruts par mois.

On apprend également que le salaire moyen de l’effectif marseillais est de 212 000 euros bruts par mois.

A titre de comparaison le salaire moyen de l’effectif de Lyon est de 180 000 euros bruts mensuels.

A LIRE : L’OM dénonce des violentes attaques à l’encontre des supporters marseillais à Saint-Etienne

Voici le top 10 des salaires de l’OM :

(Estimation du journal l’Equipe du vendredi 7 février 2020))

Kevin Strootman : 500 000 Euros (bruts mensuels)

Dimitri Payet : 500 000 Euros (bruts mensuels)

Florian Thauvin : 422 000 Euros (bruts mensuels)

Steve Mandanda : 360 000 Euros (bruts mensuels)

Valère Germain : 330 000 Euros (bruts mensuels)

Dario Benedetto : 260 000 Euros (bruts mensuels)

Valentin Rongier : 260 000 Euros (bruts mensuels)

Morgan Sanson : 240 000 Euros (bruts mensuels)

Boubacar Kamara : 220 000 Euros (bruts mensuels)

Duje Caleta Car : 200 000 Euros (bruts mensuels)