Les solutions proposées par l’OM aux abonnés

Via un communiqué publié sur le site officiel du club, l’Olympique de Marseille propose trois solutions aux abonnés du stade vélodrome qui seront privés des cinq derniers de Ligue 1 cette saison suite l’arrêt définitif du championnat.

Le communiqué de l’Olympique de Marseille :

À la suite de l’arrêt de la saison 2019/20 de Ligue 1, les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent légitimement s’interroger sur ce qu’il advient des abonnements / billets achetés pour un ou plusieurs des 5 derniers matches à domicile de la saison qui ont du être annulés (PSG, DijonFCO, OGC Nice, AS Monaco et FC Metz).

Afin de soutenir les secteurs de la culture et du sport, le Ministère des Sports a publié le 8 mai dernier une ordonnance sur les avoirs de billetterie et abonnements afin de préserver la trésorerie des organisateurs d’évènements culturels et sportifs. Cette ordonnance permet de proposer un avoir aux clients des prestations annulées, en vue de bénéficier d’une prestation de même nature et d’une valeur équivalente.

L’Olympique de Marseille se conforme à cette ordonnance et va proposer trois solutions à l’ensemble des détenteurs d’abonnements et de billets impactés par les annulations :

soit recevoir un avoir utilisable pour souscrire à une prestation de même nature et catégorie et d’une valeur équivalente à celle annulée. Cet avoir sera valable pour une durée de 18 mois et permettra d’acheter une prestation lors de la saison 2020/21 ou au début de la saison 2021/22 ; soit se faire rembourser le montant de l’avoir à l’issue de sa période de validité de 18 mois, si celui-ci n’a pas été utilisé ; soit soutenir le club en renonçant à l’utilisation de l’avoir. Dans ce cas, 20% du montant TTC de l’avoir sera directement reversé au Fonds de dotation de l’OM, en votre nom et pour votre compte, afin de renforcer les actions sociales initiées dans le cadre de l’OM Fondation. A ce titre, le Fonds de dotation de l’OM vous adressera un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant égal à 66% de cette somme.

Les détenteurs de billets recevront durant la semaine du 25 mai un e-mail leur indiquant la procédure à suivre.

Alors que la saison prochaine s’annonce plus excitante que jamais, ces trois solutions doivent permettre aux supporters de l’Olympique de Marseille de choisir la compensation qui leur convient le mieux, dans un esprit de responsabilité et de solidarité.