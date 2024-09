Les South Winners teasent un gros tifo pour OM – Nice samedi !

Pour la 4ème journée de Ligue 1, l’OM affronte l’OGC Nice samedi dans une ambiance qui s’annonce festive. Avec l’anniversaire de l’Olympique de Marseille et de deux des groupes de supporters.

Ce samedi s’annonce très spécial pour tous les supporters de l’OM. En plus du derby face au rival niçois pour la 4ème journée de Ligue 1, ce sera un week-end de fête en tribune et sur le terrain. L’OM célébrera ses 125 ans, et pour l’occasion un maillot unique sera porté par les joueurs, mais samedi sera également les 40 ans du Commando Ultra 84 et les 30 ans des MTP. De quoi bien animer les virages marseillais, puisqu’en plus de ces deux groupes, les South Winners préparent un gros tifo pour l’entrée des joueurs, comme l’annonce leur président Rachid Zeroual : « Celui là il est vraiment spécial. On n’en a jamais fait comme ça hors stade dans notre tribune. Dans une période assez dure dans le monde, on veut faire comprendre aux gens le sens des réalités… Je pense qu’il sera représentatif de Marseille. »

