Les supporters contre Eyraud et la démission d’André Villas-Boas en deux [PODCAST OM]

Voici les deux derniers PODCAST OM de notre émission DFM de lundi mais aussi de l’émission spéciale de mardi soir. Lundi, notre plateau était composé de Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et petit retour de Mourad Aerts ! Notre invité etait Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe. Dans ce live, nous reviendrons sur les incidents à la Commanderie, les paris FCM pour le match face à Lens et les dernières infos mercato. Mardi, Benjamin Courmes, Nassim Tireche et Hervé Bercane sont revenus sur la démission d’André Villas-Boas, le désamour continue contre Eyraud et vos questions…

Vous pouvez écouter ou réécouter les émissions chaque semaine quand vous le voulez et où vous le souhaitez. Pendant le sport, sur votre terrasse, dans votre lit, dans la cuisine, aux toilettes… DFM vous accompagne partout !



Si le player n’apparaît pas cliquez ici pour écouter le PODCAST



