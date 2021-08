OM vs PSG : Les supporters marseillais se paient Neymar

À une semaine de la reprise du championnat de France, des photos de Neymar en vacances ont fuité. Le joueur parisien ne semble pas être au point physiquement. Ses photos ont fait réagir les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux.

Ces derniers mois, les critiques et les moqueries étaient destinées aux joueurs de l’OM et plus particulièrement au physique de Dimitri Payet, qui semblait être en surpoids la saison dernière. Par ailleurs, la donne semble avoir changé puisque le numéro 10 olympien est en grande forme depuis le début de la préparation. Cette fois-ci, un nouveau joueur est visé.

En effet, des photos de Neymar lors de ses vacances ont fuité sur les réseaux sociaux. À une semaine de la reprise du championnat, le Brésilien est du côté d’Ibiza pour se ressourcer. En effet, Neymar semble s’être fait plaisir puisque son physique paraît loin d’être au point. Des clichés qui ont enflammé et fait réagir sur les réseaux sociaux. Plus particulièrement du côté des supporters de l’OM qui s’en servent de « vengeance » face aux critiques qu’a subies Dimitri Payet toute la saison dernière. Alors que son club a été défait par Lille (1-0) dimanche soir lors du Trophée des Champions, Neymar ne semble pas se préoccuper du football.

LES SUPPORTERS DE L’OM RÉAGISSENT AUX PHOTOS DE NEYMAR

À ce que je vois il s’est bien préparer pour la reprise Neymar !!! #TeamOM pic.twitter.com/HnEF2wIe2P — – LE CAPO DEI CAPI – 221 -✊🏿✊🏻✊🏾🇫🇷🇸🇳 (@19711973M) August 2, 2021